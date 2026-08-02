Alfredo Arias hace autocrítica tras nueva derrota de Junior: "el primer equivocado fui yo"

Junior de Barranquilla no levanta cabeza y sigue sufriendo malos resultados en el inicio de la competencia del segundo semestre de 2026. Después de caer ante Deportes Tolima en la jornada inaugural de la Liga BetPlay, el equipo 'rojiblanco' registró una nueva derrota al ser superado por Millonarios en condición de local en la fecha 2.

Los dirigidos por Alfredo Arias vieron como su arco fue vulnerado por una solitaria anotación del delantero argentino Rodrigo Contreras en el minuto 90+1.

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Alfredo Arias hace autocrítica

Al término del partido, Alfredo Arias, director técnico de Junior, hizo una autocrítica, teniendo en cuenta los malos resultados.

Arias aseguró que su equipo no puede seguir "regalando el tiempo" y además reconoció que el primer equivocado en el inicio del semestre fue él al fijarse un objetivo a largo plazo y no pensar en ir "partido a partido".

"No podemos regalar más tiempo, necesitamos enfocarnos en el próximo partido. El primer equivocado fui yo al fijarnos en el objetivo que todos deseamos, pero está lejos. Primero por que no ganamos. Entonces tenemos ahora que ganarle a Pereira, no hay otro objetivo ni visión más que ese", dijo.

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Junior "errático"

Alfredo Arias también explicó que a pesar de tener por momentos el control del balón y acercarse al arco contrario, Junior se ha mostrado errático en la definición.

"Lo intentamos durante 90 minutos, incluso en defensa lo hicimos bien, estábamos concentrados. Fuimos muy erráticos en tres cuartos de cancha para adelante. No fuimos efectivos. Todos los ataques que hicimos, cuando tuvimos la pelota, fuimos muy inefectivos", explicó.

¿Cómo mejorar?

Finalmente, Alfredo Arias dio a conocer el plan de trabajo que llevará a cabo para mejorar en los próximos partidos.

"Es momento de ponernos más unidos que nunca puertas para adentro. En el plantel estamos en un momento muy difícil. Me preocupa y ocupa el desempeño del juego, tenemos que fortalecernos, decirnos qué no está funcionando y corregir. Enfocarnos en el próximo partido. De los errores se aprende.", afirmó.