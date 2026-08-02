Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios sobre Junior

Millonarios y Deportivo Independiente Medellín fueron los grandes ganadores de la jornada.
Daniel Zabala
Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026
Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026 // Colprensa

Se disputa la segunda fecha de la Liga BetPlay - II de 2026. En el inicio de la segunda fecha, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios han sumado de a tres puntos, respectivamente.

En el inicio de la jornada, Atlético Bucaramanga no pudo pasar del empate 1-1 con Llaneros. Seguidamente, Fortaleza solo pudo igualar 0-0 con Deportivo Pereira.

Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Lea también

Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Este sábado, Deportivo Pasto fue sorprendido por Águilas Doradas, que se impuso como visitante 1-2.

En Valledupar, Deportes Tolima sumó tres puntos más al ganar 2-1.

Deportivo Independiente Medellín, en un solitario Atanasio Girardot, derrotó 1-0 a Deportivo Cali.

Finalmente, Millonarios se sacudió de los malos resultados al vencer como visitante 1-0 a Junior con gol de Rodrigo Contreras.

Medellín logró agónica victoria sobre Cali en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Lea también

Medellín logró agónica victoria sobre Cali en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Resultados de la fecha 2

Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Pereira

Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza 1-2 Tolima

Medellín 1-0 Cali

Junior 0-1 Millonarios

Así fue el agónico y decisivo gol del Tolima que silenció a Alianza

Lea también

Así fue el agónico y decisivo gol del Tolima que silenció a Alianza

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - II fecha 2

1. Águilas Doradas - 6 puntos

2. Tolima - 6 puntos

3. Medellín - 6 puntos

4. Bucaramanga - 4 puntos

5. Llaneros - 4 puntos

6. Once Caldas - 3 puntos

7. América - 3 puntos

8. Cali - 3 puntos

9. Millonarios- 3 puntos

10. Fortaleza - 2 puntos

11. Alianza - 1 punto

12. Pereira - 1 punto

13. Nacional - 0 puntos (no ha jugado)

14. Boyacá Chicó - 0 puntos (no ha jugado)

15. Santa Fe - 0 puntos

16. Pasto - 0 puntos

17. Junior - 0 puntos

18. Internacional de Bogotá - 0 puntos

19. Jaguares - 0 puntos

20. Cúcuta - 0 puntos

En esta nota

Liga Betplay Dimayor Junior Millonarios Fútbol Colombiano Independiente Medellín Cali