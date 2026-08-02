Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios sobre Junior

Se disputa la segunda fecha de la Liga BetPlay - II de 2026. En el inicio de la segunda fecha, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios han sumado de a tres puntos, respectivamente.
En el inicio de la jornada, Atlético Bucaramanga no pudo pasar del empate 1-1 con Llaneros. Seguidamente, Fortaleza solo pudo igualar 0-0 con Deportivo Pereira.
Este sábado, Deportivo Pasto fue sorprendido por Águilas Doradas, que se impuso como visitante 1-2.
En Valledupar, Deportes Tolima sumó tres puntos más al ganar 2-1.
Deportivo Independiente Medellín, en un solitario Atanasio Girardot, derrotó 1-0 a Deportivo Cali.
Finalmente, Millonarios se sacudió de los malos resultados al vencer como visitante 1-0 a Junior con gol de Rodrigo Contreras.
Resultados de la fecha 2
Bucaramanga 1-1 Llaneros
Fortaleza 0-0 Pereira
Pasto 1-2 Águilas Doradas
Alianza 1-2 Tolima
Medellín 1-0 Cali
Junior 0-1 Millonarios
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - II fecha 2
1. Águilas Doradas - 6 puntos
2. Tolima - 6 puntos
3. Medellín - 6 puntos
4. Bucaramanga - 4 puntos
5. Llaneros - 4 puntos
6. Once Caldas - 3 puntos
7. América - 3 puntos
8. Cali - 3 puntos
9. Millonarios- 3 puntos
10. Fortaleza - 2 puntos
11. Alianza - 1 punto
12. Pereira - 1 punto
13. Nacional - 0 puntos (no ha jugado)
14. Boyacá Chicó - 0 puntos (no ha jugado)
15. Santa Fe - 0 puntos
16. Pasto - 0 puntos
17. Junior - 0 puntos
18. Internacional de Bogotá - 0 puntos
19. Jaguares - 0 puntos
20. Cúcuta - 0 puntos