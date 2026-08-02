Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios sobre Junior

Se disputa la segunda fecha de la Liga BetPlay - II de 2026. En el inicio de la segunda fecha, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios han sumado de a tres puntos, respectivamente.

En el inicio de la jornada, Atlético Bucaramanga no pudo pasar del empate 1-1 con Llaneros. Seguidamente, Fortaleza solo pudo igualar 0-0 con Deportivo Pereira.

Lea también Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Este sábado, Deportivo Pasto fue sorprendido por Águilas Doradas, que se impuso como visitante 1-2.

En Valledupar, Deportes Tolima sumó tres puntos más al ganar 2-1.

Deportivo Independiente Medellín, en un solitario Atanasio Girardot, derrotó 1-0 a Deportivo Cali.

Finalmente, Millonarios se sacudió de los malos resultados al vencer como visitante 1-0 a Junior con gol de Rodrigo Contreras.

Lea también Medellín logró agónica victoria sobre Cali en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Resultados de la fecha 2

Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Pereira

Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza 1-2 Tolima

Medellín 1-0 Cali

Junior 0-1 Millonarios

Lea también Así fue el agónico y decisivo gol del Tolima que silenció a Alianza

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - II fecha 2

1. Águilas Doradas - 6 puntos

2. Tolima - 6 puntos

3. Medellín - 6 puntos

4. Bucaramanga - 4 puntos

5. Llaneros - 4 puntos

6. Once Caldas - 3 puntos

7. América - 3 puntos

8. Cali - 3 puntos

9. Millonarios- 3 puntos

10. Fortaleza - 2 puntos

11. Alianza - 1 punto

12. Pereira - 1 punto

13. Nacional - 0 puntos (no ha jugado)

14. Boyacá Chicó - 0 puntos (no ha jugado)

15. Santa Fe - 0 puntos

16. Pasto - 0 puntos

17. Junior - 0 puntos

18. Internacional de Bogotá - 0 puntos

19. Jaguares - 0 puntos

20. Cúcuta - 0 puntos