Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Millonarios logró un valioso triunfo en la fecha 2 de la Liga BetPlay al derrotar este sábado 1 de agosto en condición de visita 1-0 a Junior de Barranquilla.

El delantero argentino Rodrigo Contreras fue el encargado de darle el triunfo al cuadro capitalino.

En el inicio del partido, Junior quiso imponer su condición de local al controlar el balón y arremeter en contra del arco de Millonarios.

Sin embargo, los 'rojiblancos' estuvieron imprecisos en los momentos definitivos, por lo que no pudo generar remates de peligro.

Después del minuto 20, Millonarios se posicionó en el terreno de juego hasta el punto de tomar el control del balón.

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Los 'embajadores' le dieron circulación a la pelota y se aprovecharon de algunos errores defensivos de Junior para inquietar al guardameta Mauro Silveira.

Rodrigo Contreras, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Jhomier Guerrero fueron los jugadores más determinantes del equipo albiazul, que estuvo mucho más cerca de abrir el marcador.

Antes del final del primer tiempo, Junior pudo anotar a través de Luis Fernando Muriel, que luego de una serie de rebotes entró al área rival y con un taco trató de sorprender, pero Javier Burrai salvó a Millonarios.

Millonarios lo ganó en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, el ritmo del partido no cambió y el control del balón se dividió entre los dos equipos.

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Luis Fernando Muriel fue el jugador más importantes de Junior, ya que cada vez que la pelota llegó a sus pies intentó generar riesgo.

Por otro lado, Millonarios trató de darle circulación al esférico y con transiciones rápidas incomodar a la defensa local.

En el final del duelo, la pelota quita y los centros de costado fueron clave, pero ninguno de los equipos tuvo precisión.

Cuando parecía que el duelo terminaba empatado, Millonarios encontró el gol de la victoria en el minuto 90+1.

Rodrigo Contreras fue le gran héroe de los capitalinos al recibir la pelota dentro del área sobre el sector izquierdo. Después de algunos amagues, el atacante encontró el espacio para sacar un remate de zurda que venció la resistencia de Mauro Silveira.

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Con este resultado, Millonarios llegó a tres puntos y Junior se quedó con cero unidades en el certamen.

En la próxima fecha 3, Junior no tendrá actividad, ya que su duelo contra Nacional fue aplazado. Millonarios recibirá el martes a Deportivo Pasto.