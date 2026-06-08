Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

VIDEO - ¿No fue penal? Polémica decisión en la final Nacional Vs Junior

El árbitro Carlos Betancur no sancionó como penal una mano de Fabián Ángel dentro del área.
Daniel Zabala
Mano de Fabián Ángel en Nacional Vs Junior
Mano de Fabián Ángel en Nacional Vs Junior // Transmisión Win Sports

Una polémica decisión tomó el árbitro central Carlos Betancur en la gran final de vuelta de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

VIDEO - Edwin Cardona ilusiona a Nacional: golazo 1-0 frente a Junior en la final de Liga BetPlay

Lea también

VIDEO - Edwin Cardona ilusiona a Nacional: golazo 1-0 frente a Junior en la final de Liga BetPlay

En el minuto 88, Betancur fue llamado por el VAR, después de que Ricardo García, encargado de la tecnología, se percatara de una mano del mediocampista Fabián Ángel dentro del área.

Así fue la mano de Fabián Ángel

Luego de un pelotazo largo, el delantero Cristian 'chicho' Arango cabeceó el esférico dentro del área y le dio dirección de arco.

Sin embargo, Fabián Ángel se interpuso en el camino de la pelota, que le pegó en su codo izquierda.

A pesar de en un principio pareció que se debía pitar infracción y penal en favor de Atlético Nacional, el juez Carlos Bentancur determinó que no.

Junior aseguró el título

VIDEO - La más clara de Nacional: Morelos reventó el palo del Junior de tiro libre

Lea también

VIDEO - La más clara de Nacional: Morelos reventó el palo del Junior de tiro libre

Junior de Barranquilla, a pesar de perder 1-0 el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay, se alzó con el título, teniendo en cuenta que se había impuesto 3-0 en el compromiso de ida en el estadio Romelio Martínez.

En esta nota

Liga Betplay Atlético Nacional Junior de Barranquilla Cristian Arango Árbitros colombianos Árbitros Fifa Fútbol Colombiano Dimayor Deporte Colombiano