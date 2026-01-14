Alfredo Arias le dejó primer reto a Muriel y demás refuerzos de Junior: "tienen que esforzarse"

Junior de Barranquilla está listo para iniciar la competencia en la temporada 2026, después de presentar oficialmente a la plantilla que tendrá bajo su cargo el director técnico uruguayo Alfredo Arias.

El conjunto 'rojiblanco' tendrá como grandes retos la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la defensa de título en la Liga BetPlay y la serie contra Independiente Santa Fe por la Superliga.

En el evento de presentación, Junior oficializó las contrataciones de Jean Carlos Pestaña, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios como refuerzos para la nueva temporada.

Lea también Junior oficializó cuatro refuerzos para 2026-I

Alfredo Arias puso reto a los refuerzos de Junior

El entrenador del conjunto 'rojiblanco' se mostró complacido con los jugadores que incorporó a su plantilla y dejó un mensaje optimista.

“Han venido jugadores que nos van a aportar muchísimo. Lo de Muriel y Barrios, creo que va todo bien lo que pasa es que hay procesos administrativos que se deben cumplir y, bueno, en eso no puedo hacer nada”, afirmó.

Al mismo tiempo, Arias advirtió a las caras nuevas de Junior con dar su mejor esfuerzo para ganarse un lugar y sumar minutos.

“Los jugadores que vienen van a tener que hacerse merecedores de esta camiseta y de este momento de ser los actuales campeones, para eso tienen que esforzarse mucho, entrenar fuerte y entonces veremos cuánto nos aportan. Yo tengo mucha confianza en los que llegan”, explicó.

Finalmente, Alfredo Arias aclaró que el objetivo, sin duda, de Junior en la Superliga es superar a Santa Fe para conquistar el título.

Lea también Junior permite la salida de dos jugadores más para 2026; nómina renovada

"Santa Fe nos va a plantear un partido muy difícil, pero nosotros vamos a salir con todo, a tratar de ganarlo”, dijo.

Junior Vs Santa Fe: fecha, hora y cómo VER la final de ida de la Superliga

El partido de ida de la Superliga entre Junior y Santa Fe se jugará este jueves 15 de enero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y contará con transmisión de La Fm y Deportes RCN.