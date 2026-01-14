Junior oficializó cuatro refuerzos para 2026-I

Junior FC comenzó a mover con fuerza el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, luego de anunciar oficialmente a cuatro refuerzos que se integrarán a su plantilla para el primer semestre del año.

La noticia se conoció en la noche de este martes 13 de enero, cuando el club barranquillero realizó una gala especial para presentar a todos los integrantes del plantel que afrontará los retos deportivos de 2026.

Horas después del evento, la cuenta oficial de Junior en X confirmó que el equipo contará con cuatro caras nuevas, reforzando distintas zonas del campo para el exigente calendario que se avecina.

Los cuatro refuerzos que confirmó Junior este martes

En la zona defensiva, Junior sumó a Jean Carlos Pestaña, zaguero central de 28 años, quien tuvo como último club a América de Cali y que además registra pasos por Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad, Águilas Doradas y Deportivo Pereira.

Otro de los nombres es Jannenson Sarmiento, mediocampista ofensivo de 25 años que llega procedente de Unión Magdalena y que cuenta con experiencia internacional tras su paso por el fútbol de Uruguay y República Dominicana.

También fue anunciado Juan David Ríos, volante de 34 años que arriba desde Deportivo Pereira, con un recorrido amplio en el fútbol colombiano, tras vestir las camisetas de Deportes Tolima y Alianza Petrolera.

El frente de ataque se reforzó con Kevin Pérez, delantero de 28 años que llega desde Deportes Tolima y que también ha militado en Itagüí Leones y Atlético Bucaramanga.

Más allá de estos anuncios, la expectativa de la hinchada rojiblanca se mantiene alta por la posible llegada de Luis Fernando Muriel, cuyo fichaje sería cuestión de tiempo y marcaría uno de los grandes golpes del mercado.

Con Alfredo Arias como director técnico, Junior se prepara para afrontar un semestre exigente, en el que competirá en la Superliga, la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, con la ilusión de ser protagonista en todos los frentes.