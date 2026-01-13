Junior permite la salida de dos jugadores más para 2026; nómina renovada

Junior de Barranquilla está listo para disputar la temporada 2026 en la que además de defender el título de la Liga BetPlay tratará de ganar la Superliga y tener una buena participación en la Copa Conmebol Libertadores.

Teniendo en cuenta la nueva reglamentación del Fútbol Profesional Colombiano, la cual permite la inscripción de 25 jugadores profesionales a cada club, el conjunto 'rojiblanco' se vio obligado a permitir la salida de algunos futbolistas para poder concretar refuerzos.

Javier Báez, José Abad Cuenú, Carlos Olmos, Yeferson Moreno, Didier Moreno, Carlos Esparragoza, Jesús Manuel Díaz y José Enamorado han sido los futbolistas que no continuarán en Junior en la temporada 2026.

Junior permitirá la salida de dos jugadores más

Adicionalmente, a pocos días para que comience la competencia oficial del 2026, se conoció que Junior permitirá la salida de dos jugadores más.

Se trata del extremo Jhon Fredy Salazar y del delantero Andrés Steven 'titi' Rodríguez.

Salazar, a pesar de tener contrato con el club 'rojiblanco', no pudo demostrar su mejor versión en la temporada 2025 y para el 2026 surgió como una opción en la posición de extremo derecho ante la salida de José Enamorado.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el futbolista de 30 años continuará su carrera en Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, el atacante Andrés Steven 'titi' Rodríguez manifestó su deseo de sumar más minutos, ya que en Junior era habitual suplente, aunque siempre era enviado al terreno de juego como alternativa.

La contratación de Luis Fernando Muriel y la recuperación de Carlos Bacca relegaron aún más a Rodríguez, que se sumará próximamente a la nómina de Deportivo Cali.