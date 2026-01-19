Alfredo Arias no aguantó tras derrota de Junior: "Muchos errores"

Junior de Barranquilla comenzó con el "pie izquierdo" la Liga BetPlay 2026 de apertura tras una sorpresiva derrota por un marcador de 0-2 ante Deportes Tolima en condición de local.

El equipo comandado por Alfredo Arias cedió terreno nuevamente, tal como lo había hecho en la final de ida de la Superliga BetPlay ante Independiente Santa Fe tras rescatar un empate sobre los últimos minutos del compromiso. Frente a este resultado, el estratega uruguayo no pudo ocultar su frustración y confesó que se cometieron varios errores, principalmente por el agotamiento que hubo en la final.

Alfredo Arias inconforme tras la derrota de Junior ante Tolima

Con dos goles antes de los 20 minutos reglamentarios en el Estadio Metropolitano, Junior terminó perdiendo tres puntos importantes en el inicio de la Liga BetPlay, un golpe deportivo, pero también anímico tomando en cuenta que se acerca la final de vuelta de la Superliga BetPlay.

Alfredo Arias, quien venía con el "pecho inflado" tras ganar la estrella 11 de Junior en diciembre, en esta ocasión salió bastante decepcionado con el resultado ante el equipo que comanda Lucas González, aunque también dio a conocer que es mejor cometer estos errores antes de disputar una final, tal como la que se avecina ante Santa Fe.

“Nos duele y no estamos para nada conformes con el resultado, esperábamos otra cosa. Llevamos 9 entrenamientos, con algunos 1 o 2, con otros 3 o 4. Hace 3 días jugamos una final que es desgastante, nos pusimos en problemas con un error y tuvimos que hacer el gasto. El equipo hace 3 días hizo el gasto y ahora vamos a Bogotá. Siempre digo que todo lo que toque por aprender o corregir, sea antes de las finales”.

Arias también habló de los refuerzos en Junior

No todo fue negativo en la derrota de Junior, ya que Alfredo Arias también tuvo la oportunidad de ir dándole minutos a sus nuevos jugadores, entre ellos Luis Fernando Muriel, quien volvió a jugar en el Fútbol Profesional Colombiano después de varios años.

"Los jugadores que llegaron son muy buenos. Esto es fútbol, hay que relacionarnos dentro y fuera de la cancha. Tenemos que ponernos bien físicamente, mejorar aspectos de juego. Hoy se cometieron muchos errores y será nuestro mejor maestro. Pero no podemos decaer, ya que viene una final que queremos ganar".








