Pablo Repetto acusó a Junior: Santa Fe sufrió contra Águilas

La primera jornada de la Liga BetPlay se vivió con intensidad de principio a fin. En el marco de la primera fecha se cantaron varios goles, pero también hubo bastantes resultados sorpresivos como la victoria de Tolima frente a Junior en Barranquilla y el regreso de Jaguares a primera división venciendo a Cali.

Otros dos de los protagonistas en esta primera fecha fueron sin duda alguna Santa Fe y Águilas Doradas, los cuales pisaron la cancha de El Campín y se repartieron los puntos tras empatar 1-1. Sin embargo, Pablo Repetto no salió del todo contento con este resultado y entre su análisis tras no poder obtener los tres puntos de la victoria estuvo el desgaste que hubo en la reciente final de la Superliga contra Junior.

Pablo Repetto no se guardó nada contra Junior tras debut en Liga BetPlay

El estratega uruguayo debutó como director técnico de Independiente Santa Fe en la final de ida de la Superliga, en la cual obtuvo un resultado positivo tras sacar un empate en condición de visitante. Aún así, está claro que el agotamiento y la poca preparación en cuanto a tiempo le pasó factura para el debut en Liga BetPlay contra Águilas Doradas.

El cuadro 'cardenal' saltó al terreno de juego del Estadio El Campín con una nómina mixta que le terminó complicando las cosas en la primera parte del compromiso. De todas maneras el equipo se supo recomponer, Pablo Repetto, hizo un par de modificaciones que le funcionaron para rescatar el empate, pero dejó claro que el poco tiempo de preparación fue clave para no sumar de a tres puntos.

“Tuvimos que hacer algunos cambios debido a que se había hecho un gran esfuerzo con Junior en Barranquilla; no tuvimos tiempo de prepararnos, como les pasa a todos los equipos. Estamos tratando de evaluar todos los esfuerzos y también la inactividad de jugadores que se están adaptando, necesitan tiempo de adaptación y rodaje. El equipo, si bien hubo algunos errores, tuvo cosas buenas, fue a buscar siempre, quizá hasta el final, y eso es lo primero que queremos de nuestro equipo, que sea protagonista y vaya a buscar. Trataremos de ir puliendo día a día detalles y sin duda con los entrenamientos y trabajo diario nos vamos a hacer cada vez más fuerte porque hay un margen para que este equipo siga creciendo en lo individual y lo grupal".

¿Cuándo será la final de vuelta de la Superliga BetPlay?

Junior y Santa Fe empataron con un marcador de 1-1 en el partido de ida de la Superliga BetPlay que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Sin embargo todavía faltan los últimos 90 minutos por disputarse, los cuales se jugarán en la ciudad de Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que acogerá la final de vuelta entre 'leones' y 'tiburones', compromiso que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero sobre las 19:30 hora local.



