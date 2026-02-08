Pablo Repetto destacó la respuesta de Santa Fe: “El equipo fue y logró el gol”

Por la situación del gramado del Estadio El Campín, Santa Fe y Fortaleza se vieron afectados para seguir con el calendario en la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Los cardenales jugaban de local ante Atlético Nacional, mientras que los ‘Amix’ debían recibir a América de Cali en un encuentro que estaba pactado para jugarse en ese mismo recinto deportivo.

Ante esta imposibilidad de jugar por la quinta fecha en El Campín, ambas instituciones prefirieron seguir en competencia y adelantaron el partido de la novena jornada en el Estadio Metropolitano de Techo. Fue un vibrante encuentro, sobre todo en el primer tiempo con opciones varias de Fortaleza y dos llegadas de Santa Fe.

Sin embargo, todo terminó en un empate a un tanto sobre el final que volvió a demostrar la entrega y que para ganarle a Santa Fe hay que hacerlo antes de los minutos de reposición. Si se da la ventaja, el elenco cardenal sabe cómo empatar o ganar esta clase de partidos.

REPETTO Y LO POSITIVO DEL EMPATE

En la rueda de prensa posterior al empate, Pablo Repetto analizó las acciones del compromiso y destacó que fueron 90 minutos de mucha paridad, “primer tiempo que ellos tuvieron alguna posibilidad con sus armas, nosotros tuvimos dos o tres claras. Hay una jugada de VAR dudosa, que para el VAR era expulsión, pero para el árbitro no. Fallamos un mano a mano. En líneas generales, creo que se hizo parejo, encuentran un gol en una acción que no representaba peligro. Teníamos que tomar riesgos, con el impulso logró el empate y no nos dio tiempo para buscar el triunfo”.

Kilian Toscano fue convocado por encima de Jhojan Torres e ingresó en el segundo tiempo por la amarilla de Ewil Murillo. De esa convocatoria afirmó que tiene que ver con los elementos que tienen en la plantilla, “sí, tenemos 18 jugadores, siempre tenemos que optar y ver características más que posiciones. Vemos el nivel del rival, de nuestros jugadores y analizamos las necesidades. Kilian es más de corte y Jhojan es de soltarse. A raíz de eso se tomó la decisión de que fuera Toscano”.

Los puntos fuertes para poder sellar un empate cuando la situación estaba adversa por el gol de Fortaleza, “en el segundo tiempo intentamos hacer cosas defensivas que sentimos que eran debilidades. Lo mejoramos. Viene el gol, tuvimos que hacer frescura con jugadores. Debíamos correr riesgos, entran jugadores ofensivos, y el equipo empujó, fue y logró el empate que en líneas generales hace más de justicia”.

En cuanto a los puntos positivos destacó la actitud del plantel para ir por el empate final, “lo que rescato es estar en desventaja se hace muy difícil, faltaba poco y empatar es positivo. El club tuvo vergüenza deportiva, fue y logró el empate. Después hay que analizar en frío con los videos y las cosas a mejorar, hemos cambiado jugadores y esto es día a día. Tratamos de mejorar cada uno de los detalles para que seamos mejores. Sería algo ilógico que el equipo hoy tuviera un funcionamiento ideal porque va de la mano con el tiempo y el trabajo”.