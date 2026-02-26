Alfredo Arias reconoce problemas en la defensa: plan de Junior contra Jaguares

La intermitencia de este Junior es el dolor de cabeza de Alfredo Arias, comenzó el campeonato perdiendo la Superliga, obtuvo un par de resultados en victoria, pero los últimos encuentros el equipo de Barranquilla, gana, y al siguiente encuentro lo pierde, victoria contra Chicó, derrota contra Once Caldas, triunfo contra América y derrota contra Santa Fe.

Este fin de semana el equipo de Barranquilla tiene un nuevo reto en visitando Jaraguay este sábado por la jornada nueve de la Liga Betplay, previo al trascendental duelo, en donde el equipo puede escalar a las primeras casillas, Alfredo Arias habló de sus problemas en defensa.

El equipo de Barranquilla ya tiene definido el cronograma de viaje que tendrá para el juego: tras el entrenamiento, el plantel convocado por el DT Alfredo Arias viajará este viernes, vía terrestre, rumbo a Montería. Se estima que el equipo salga del hotel de concentración (Dann Carlton) a las 2:00 PM.

Contas Santa Fe Dijo: "Otra vez nos hacen goles fáciles. Esta es una cuestión que ahora todavía podemos solventar, pero para lo que se viene es imperdonable”.

De los 9 partidos que ha jugado en el 2026 (Liga y Superliga), el equipo ha recibido 15 goles, promediando 1.67 goles por juego. De esos 9 partidos, solo una vez ha tenido la valla en cero y fue en la goleada del Tiburón 3-0 sobre Boyacá Chicó.

El estratega del equipo juniorista aseguró intenta mejorar los errores en los partidos donde no se han conseguido resultados: “por grandes momentos del partido, si tuvimos el control. Tuvimos muchas más chances de haberlas terminado bien, muchas más chances que lo que tuvo Santa Fe, de verdad. Pero eso hay que dar vuelta a la página y enfocarse sí en corregir. Repetir lo que creo que hicimos bien que quedará para el plantel y para mí”.

Junior prepara juego contra Jaguares: "algunos todavía no están recuperados "

Arias comentó cuál ha sido el plan de trabajo, tras amnalizar las fallas: "Se hizo un análisis, segundo un análisis con video, Tenés que reconocerlo ahí en el video, ya lo pasamos, ya lo vimos. Hoy nos tocó entrenar con la gran mayoría, algunos todavía no están recuperados porque viene de una carga popular o de un golpe que ha recibió en el partido el otro día".

Lea también Rodallega se descargó contra Nacional y los árbitros del FPC

A pesar de no contar aún con el grupo completo, Junior exige al entrenador resultados positivos: “lo dije el primer día y lo voy a seguir diciendo mientras viva. Este es un equipo que hay que salir a ganar. Claro que hay que defender cuando uno tiene que defender y uno tiene que defender bien. Pero con el equipo que tengo, los jugadores que tengo, el apoyo de una ciudad con la calidad de los jugadores que tengo, yo no tengo más opción que todos los partidos salir a ganar. Es un juego en el que a veces ganas y a veces no”.