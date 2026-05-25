La decisión de Néstor Lorenzo con jugadores de Liga BetPlay para el Mundial

Oficialmente arranca la preparación de la Selección Colombia para afrontar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Lo único que quedaba para ello era que Néstor Lorenzo le pusiera fin a la expectativa con la lista de convocados y este lunes 25 de mayo, el entrenador lo definió en una rueda de prensa.

La conferencia de prensa tenía como objetivo dar a conocer a la opinión pública la lista de 26 jugadores. Uno de los temas que más había dado de qué hablar era la presencia de los futbolistas de la Liga BetPlay en medio de las finales. Tal vez por ese detalle no quiso tocar mucho las plantillas.

Lea también Selección Colombia: Lorenzo tomó decisión con Sebastián Villa y Jhon Jader Durán para el Mundial

En la lista preliminar, Néstor Lorenzo había convocado a varios futbolistas del rentado local que siempre es algo que llama la atención por el poco protagonismo de la Liga BetPlay en las convocatorias de la Selección Colombia. Sin embargo, en esta oportunidad para el Mundial solo tuvo en consideración a un futbolista que ha sido parte de todo el proceso.

DAVID OSPINA, EL ÚNICO JUGADOR CONVOCADO DE LA LIGA BETPLAY

Como era de esperarse después del partido entre Atlético Nacional y el Deportes Tolima, David Ospina se despidió de manera oficial del cuadro antioqueño. Su adiós pasaba por esa convocatoria que ya parecía definitiva para la Selección Colombia en el Mundial.

Un premio a su trayectoria, pero no será el final de su carrera con el anhelo de seguir en el rentado internacional con la posibilidad de ir a la MLS. En la prelista, Néstor Lorenzo también tuvo en cuenta a Andrés Mosquera Marmolejo, Andrés Román, Junior Hernández y Juan Manuel Rengifo.

Lea también Lorenzo cambió los planes de la Selección Colombia antes del Mundial

Sin embargo, la decisión de Néstor Lorenzo fue convocar solo a David Ospina que será el único representante de la Liga BetPlay en este Mundial. Seguramente, Camilo Vargas tomaría la responsabilidad en la portería, pero Ospina es un elemento crucial por su veteranía y liderazgo en el grupo.

Una vez más, la Liga BetPlay pasa a un segundo plano en la Selección Colombia y habrá que esperar al futuro para que el rentado local vuelva a tener protagonismo en este tipo de competencias.

JUAN MANUEL RENGIFO, LA SANGRE JOVEN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Seguramente, la preconvocatoria de Juan Manuel Rengifo respondía a esa necesidad de acercar al volante de Atlético Nacional al mundo de la Selección Colombia. No pudo disfrutarlo, dado que el mediocampista estaba en pleno campeonato con el cuadro antioqueño.

Lea también Lorenzo dijo si esta convocatoria es la última en su etapa como DT de Colombia

Pese a este detalle, Juan Manuel Rengifo tomaría un rol protagónico cuando acabe el Mundial, pues, su buen rendimiento en Atlético Nacional podría afianzarlo en el combinado nacional para liderar la nueva generación y para hacerse cargo de un nuevo proceso.

AUSENCIAS EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Con ausencias claves como la de Rafael Santos Borré o la de Juan David Cabal, Néstor Lorenzo comunicó los futbolistas que concentrarán y que afrontarán el reto mundialista. Se especulaba que Kevin Castaño podía no estar por su poca regularidad en River Plate y que, cada vez que le daban la oportunidad no demostraba su mejor nivel.

También le puso fin a la polémica de Sebastián Villa que estaba en la lista de 55 convocados, pero que no terminó de calar en la de 26. Tampoco estará Yerson Mosquera ni Johan Carbonero, este último que ha sido parte del proceso en Eliminatorias Sudamericanas. Además, regresa Yerry Mina que no estuvo en la Fecha FIFA de marzo.

LA LISTA DE 26 JUGADORES CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas de México)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas

Willer Ditta (Cruz Azul)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Volantes

Kevin Castaño (River Plate)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Lea también Selección Colombia: los cinco descartes de Néstor Lorenzo para el Mundial

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jáminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis)