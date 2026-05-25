Hace apenas unos minutos, el argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores, anunció la lista de jugadores convocados para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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El anuncio de la lista

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la lista de jugadores convocados para representar al país en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026”, señaló la FCF.



“Previo al inicio de la cita orbital, el combinado nacional se concentrará en la capital del país desde este lunes 25 de mayo hasta el 4 de junio. Colombia enfrentará a Costa Rica el próximo lunes 1 de junio a las 6:00 p. m. (hora COL) en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Posteriormente, el jueves 4 de junio, la Selección tomará un vuelo directo hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos, para jugar ante Jordania el 7 de junio a las 6:00 p.m. (hora COL). Finalmente, el 10 de junio, el plantel colombiano viajará a Guadalajara, ciudad sede del equipo, para cerrar su preparación antes del primer partido de la competencia”, añadió.

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Lorenzo dijo si se va de Colombia

Tras el anuncio de la lista de convocados, que se señalará más adelante, en conferencia de prensa Néstor Lorenzo respondió se esta será su última convocatoria con la Selección Colombia, es decir, si se marchará una vez finalice el Mundial para la tricolor. La respuesta del DT fue contundente.



“No, bueno, eso no, voy a hablar de eso, no sé, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Así que me preparo para el mundial; nada más lo pienso después del mundial. Dios dirá”, expresó, sin rodeos.

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La lista final

ARQUEROS:

CAMILO VARGAS – Atlas, México. ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS:

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasaray, Turquía. JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia. WILLER DITTA – Cruz Azul, México. DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES:

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra. KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil. GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España. JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos. JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS: