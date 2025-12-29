Alfredo Arias se visualiza lejos de Junior y dijo dónde le gustaría dirigir

Alfredo Arias dejó abierta la puerta a dirigir una selección nacional, luego de una entrevista concedida a Ovación, diario uruguayo, en la que reflexionó sobre su futuro profesional tras su reciente consagración con Junior de Barranquilla.

En diálogo con el medio charrúa, el entrenador fue claro al expresar que asumir un combinado nacional es una posibilidad que lo seduce, aunque reconoció las particularidades que implica ese tipo de cargo.

Alfredo Arias reveló que quiere dirigir a una selección

“Me gustaría dirigir una selección, no sé si voy a ser capaz de gestionarla con lo poco que se entrena”, afirmó Arias, dejando ver que entiende las diferencias estructurales entre el trabajo diario en un club y la dinámica esporádica de un equipo nacional.

El técnico profundizó en esa idea al señalar que “pensás en los jugadores que ves todos los días, pero en una selección los tenés una vez cada tanto”, lo que, a su juicio, representa un reto completamente distinto al del fútbol de clubes.

Aun así, Arias no ocultó su motivación y cerró el tema con una frase contundente: “Es un desafío distinto. Pero dirigir una selección sería una distinción”, declaración que rápidamente generó eco en el ambiente futbolístico.

Estas palabras dejan entrever que el entrenador uruguayo se visualiza, a mediano plazo, fuera de Junior de Barranquilla, club con el que recientemente fue campeón del fútbol colombiano.

No obstante, Arias sigue plenamente vinculado al proyecto rojiblanco y será el encargado de dirigir al equipo en la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes retos deportivos del club.

Es pertinente tener en cuenta que no existe ninguna oferta formal por parte de una federación y que el técnico no está buscando salir ni marcharse en el mercado internacional.

Por ahora, Alfredo Arias solo expresó lo exaltado que se sentiría si llegara a recibir una propuesta de una selección, mientras continúa enfocado en su presente competitivo con Junior y en los desafíos que se avecinan.