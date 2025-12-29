Yoreli Rincón salió de Palmeiras, ¿cuál es su nuevo equipo?

Palmeiras anunció oficialmente la salida de Yoreli Rincón, poniendo fin a la etapa de la futbolista colombiana en el club brasileño.

El anuncio se realizó este lunes 29 de diciembre a través de las redes sociales de la institución, confirmando lo que ya se venía especulando en el entorno del equipo femenino.

En la cuenta de X (antes Twitter) de Palmeiras Femenino se publicó el mensaje: “Yoreli Rincón se despide del Verdão tras más de 40 partidos”, acompañado de imágenes de su paso por el club.

La mediocampista santandereana, de 32 años, militó en Palmeiras durante todo el 2025, temporada en la que tuvo continuidad, aunque estuvo lejos de mostrar su mejor versión futbolística.

Pese a su experiencia internacional y liderazgo, Rincón no logró consolidarse como una de las figuras del equipo, en un año de transición para el proyecto deportivo.

Tras su salida del fútbol brasileño, la jugadora comenzará a analizar nuevas ofertas tanto del fútbol colombiano como del exterior.

Cabe recordar que, antes de llegar a Palmeiras, Yoreli Rincón se desempeñó en Atlético Nacional entre 2023 y 2024, etapa en la que volvió a tener protagonismo en el país.

Trayectoria de Yoreli Rincón

A lo largo de su carrera, también pasó por clubes como XV de Piracicaba e Iranduba de Brasil; LdB FC Malmö de Suecia; Western New York Flash de Estados Unidos; Avaldsnes IL de Noruega; y equipos italianos como ASD Torres Calcio, Inter de Milán y Sampdoria, además de Patriotas, Atlético Huila y Junior.

Se espera que en las próximas semanas la mediocampista sea anunciada oficialmente por su nuevo equipo, dando inicio a una nueva etapa en su extensa trayectoria profesional.