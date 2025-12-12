Alfredo Arias, sin miedo previo a la final Junior vs Tolima: “He perdido de todas las maneras”

El técnico Alfredo Arias habló este jueves en rueda de prensa en la antesala de la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II, donde Junior recibirá a Deportes Tolima este viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano. El entrenador mostró confianza en su grupo y en la propuesta futbolística que los tiene en la disputa por el título.

Declaraciones de Alfredo Arias previo a la final Junior vs Tolima

Arias expresó que su deseo es ver a Junior siendo protagonista desde el primer minuto: “Ojalá que ellos tengan que defender mucho y nosotros atacar mucho, ese es el deseo de toda la costa”, afirmó, recordando que desde su llegada solo prometió llevar al equipo a las finales.

Fiel a su estilo, el uruguayo evitó hablar de la nómina inicial. “Yo nunca he dado el equipo en mi vida, no lo saben ni mis padres, menos lo voy a dar acá”, dijo entre risas, aunque agradeció el respaldo de la afición y aseguró que su plantel “va a dejar la vida en la cancha”.

También reflexionó sobre su trayectoria: “Soy una persona que he perdido de todas las maneras y he ganado muchas también”, comentó, resaltando que la experiencia le ha dado perspectiva para afrontar partidos de este calibre.

Arias defendió la identidad futbolística del Junior durante la temporada. “Hemos sido los mismos todo el campeonato, propositivos siempre. No sabemos jugar de otra manera de local”, insistió sobre el estilo ofensivo del equipo.

El técnico explicó que para él no existe “jugar lindo”, sino jugar bien o jugar mal. “El equipo en gran parte del campeonato ha jugado bien. No estás doce fechas primero jugando mal, no ganas el cuadrangular jugando mal”, apuntó en defensa del rendimiento rojiblanco.

También recordó que Junior quedó en la final por mérito propio y no por combinación de resultados: “No nos clasificamos porque ganó América”, aclaró, resaltando que su equipo hizo lo que tenía que hacer.

La final se completará el próximo martes 16 de diciembre en Ibagué, cuando Junior visite al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, donde se definirá el nuevo campeón del fútbol colombiano.