Emilio Aristizábal sale de Fortaleza: confirmado su equipo para 2026

Emilio Aristizábal no continuará en Fortaleza FC para la temporada 2026, luego de cerrar su ciclo en el club bogotano tras un año de alta regularidad.

El nuevo equipo de Emilio Aristizábal

El préstamo del atacante vence el 31 de diciembre, por lo que deberá regresar a Atlético Nacional, institución con la que mantiene contrato vigente.

Antes de su salida, Aristizábal ya había tenido participación con el Verde, pues entre 2023 y 2024 disputó 16 partidos con el primer equipo, aunque sin la continuidad deseada.

Precisamente por esa razón fue cedido a Fortaleza, con el objetivo de sumar minutos y madurar en competencia, algo que terminó cumpliendo.

Los números de Emilio Aristizábal en Fortaleza

En la temporada 2025, el delantero fue una de las piezas ofensivas del equipo capitalino: jugó 36 partidos, marcó 12 goles y aportó dos asistencias.

Su rendimiento no pasó desapercibido y es probable que otros clubes del fútbol colombiano muestren interés en contar con él.

Sin embargo, desde Nacional la idea es clara: retener al futbolista y darle espacio dentro del proyecto deportivo para 2026.

Así, Aristizábal afrontará la próxima pretemporada con la ilusión de ganarse un lugar en la titular, respaldado también por su reciente participación con la Selección Colombia sub-20, con la que fue tercero en el Mundial.