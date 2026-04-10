Alfredo Morelos hace llamado clave antes del clásico contra el DIM

El clásico paisa ya se vive en Medellín. Este sábado a las 8:20 p. m., Atlético Nacional y el DIM se enfrentarán en un duelo cargado de historia, intensidad y necesidades deportivas. En la previa, una de las voces más esperadas fue la del goleador verdolaga, Alfredo Morelos, quien dejó clara la mentalidad con la que asumen este compromiso.

Morelos invita a :"Vivir el fútbol en paz, primero que todo la invitación a nuestra gente, a la gente de ellos"

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El delantero destacó que, pese a la magnitud del partido, el equipo mantiene su enfoque habitual: “Aunque es clásico trabajamos con las mismas ganas, con la misma motivación, esperamos dar un espectáculo”, afirmó. Además, hizo un llamado especial a la convivencia en las tribunas: “Vivir el fútbol en paz, primero que todo la invitación a nuestra gente, a la gente de ellos”.

Morelos, referente en el ataque de Nacional, también fue directo sobre el objetivo del equipo: sumar de a tres: “Y nada, eso, como te digo, hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos que es importante”, aseguró, dejando ver la ambición del conjunto verdolaga en un duelo que puede marcar el rumbo del semestre.

Atlético Nacional se prepara para el clásico: "tienen un condimento extra"

Por su parte, Eduard Bello analizó el clásico desde una perspectiva más estratégica, resaltando la dificultad que representa este tipo de encuentros: “Obviamente un partido complicado, sabemos lo que es clásico. Independientemente en dónde estén posicionados los equipos, siempre se respeta al rival”, explicó.

El venezolano también hizo énfasis en los detalles que suelen inclinar la balanza en este tipo de partidos: “Estos partidos tienen un condimento extra, hay que jugarlo con algo diferente, con un carácter distinto, con una jerarquía diferente y aprovechar los pequeños detalles. Es un juego que siempre se define por un detalle”.