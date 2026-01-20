Santos, dispuesto a dejar libre a Alfredo Morelos con una condición

Se acerca cada vez más la continuidad de Alfredo Morelos en Atlético Nacional. Los días previos han sido de suspenso, pues el delantero no estuvo en cancha, en el debut en la Liga BetPlay. La situación se ha dilatado, ante los pleitos que al parecer, había entre las partes involucradas.

Alfredo Morelos fue de los jugadores más destacados en la temporada pasada con Atlético Nacional, siendo determinante para el esquema de Diego Arias. El tema de su continuidad empezó a sonar, teniendo en cuenta que sus derechos aun pertenecían a Santos.

En los días recientes, se habló de un posible pleito entre Alfredo Morelos y Santos, ante el incumplimiento con unos pagos. De hecho, de acuerdo con información del periodista Julián Capera, el caso iría a la FIFA, además, el cuadro brasileño solicitó que el delantero se reportara a la pretemporada.

Cambio en el destino de Alfredo Morelos

En los días recientes, la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, confirmó que Alfredo Morelos habría firmado ya con Atlético Nacional, con un contrato por 3 años. Adicionalmente, ya estaría trabajando con el plantel de Diego Arias en Guarne.

Adicionalmente, el periodista Julián Capera confirmó que ya hay acuerdo para solucionar las complicaciones entre Alfredo Morelos y el ‘peixe’ se solucionaron “Santos, dispuesto a enviar carta de libertad de Alfredo Morelos a Atlético Nacional, a cambio de que el jugador desista de su reclamación ante la FIFA”.

Los números de Alfredo Morelos con Atlético Nacional

Alfredo Morelos fue uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional en el 2025. Su nivel fue determinante en Liga BetPlay, Copa Libertadores y Copa BetPlay. En total, disputó 64 partidos en todo el año, marcando 21 goles y aportando 14 asistencias a gol.

Y es que su aporte en el frente de ataque llegó a las 35 intervenciones, entre goles y asistencias. A estas cifras, hay que sumarle que en el 2024 jugó 28 partidos, aportó 11 goles y 2 asistencias.