Atlético Nacional homenajeó a los campeones de Libertadores

Atlético Nacional se alista para lo que será su debut en la Liga BetPlay. El elenco de Diego Arias se enfrentará este sábado 17 de enero a Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot. La meta para los verdolagas es clara: conquistar los títulos a nivel local y apuntarle a ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde estarán enfrentándose en la ronda previa a Millonarios.

A la espera de oficializar la salida de Marino Hinestroza, junto con los otros refuerzos, Diego Arias trabaja con el plantel. Ya cuenta con Kevin Cataño, Milton Casco y Nicolás Rodríguez, quienes se sumaron a los trabajos en Guarne, desde hace unas semanas.

Lea también Atlético Nacional tendrá calendario exigente para enero de 2026

Previo al debut en Liga, Atlético Nacional y Nike tuvieron un momento especial, no solo con el plantel y aficionados, sino con aquellos que dejaron en alto el nombre del club. Este año se cumplen 10 años de la conquista de la Copa Libertadores, esa que sedujo a miles de aficionados.

El homenaje de Atlético Nacional a los campeones de Copa Libertadores

Atlético Nacional y Nike presentaron el pasado jueves la colección completa, que usarán los jugadores en la temporada 2026, la cual estará para la venta al público. Las camisetas pre-partido, buzos de entrenamiento, chaquetas de himnos y demás indumentaria, fueron enfocadas en la consecución de la segunda Copa Libertadores 2016, donde los verdolagas derrotaron a Independiente del Valle.

Lea también Atlético Nacional tenía un 'tapado': Delantero venezolano a punto de firmar

Dentro de los héroes de esa conquista, estuvieron Macnelly Torres y Orlando Berrío. Además, Marlos Moreno y Diego Arias, quienes pertenecen al plantel actual de Atlético Nacional, estuvieron presentes en el evento.

¿Cuándo debuta Atlético Nacional en la Liga BetPlay?

Atlético Nacional debutará en la Liga BetPlay este sábado 17 de enero, vs. Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot.