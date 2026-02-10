¿Acercamientos con Lorenzo? Esto reveló Alfredo Morelos sobre la Selección Colombia

Atlético Nacional enfrenta una nueva etapa en este 2026, Alfredo Morelos es una de las figuras del equipo antioqueño, el goleador, que es referente, anhela con llegar al selecto grupo de la Selección Nacional.

El presidente de Nacional oficializó los siete refuerzos: Sebastián Arango Arango y Gustavo Fermani fueron los últimos en llegar, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

"quiero que sea un 2026 de muchas cosas lindas para mi y mi carrera" Morelos se quiere meter en la nómina de la Selección

El atacante, ex Independiente Medellín, Rangers, Santos y Atlético Nacional, renovó tres años más con el equipo verdolaga. Luego de varias negociaciones con el club brasileño, se confirmó la noticia de la extensión del contrato por tres años más.

Luis Díaz aparece en un listado particular, máximos goleadores sudamericanos Suib 30: 1. Gabigol 266 (29); 2. L. Martínez 234 (28); 3. Morelos 218 (29) y en la octava casilla el guajiro Luchito DÍAZ 144 (29).

Las expectativas son altas para esta temporada: “Para mi es un privilegio, como te digo, marcar esta cifra de goles es algo lindo, espero seguir con mucha humildad, trabajando, cuidándome, alimentándome, quiero ganar muchas cosas quiero que sea un 2026 de muchas cosas lindas para mi y mi carrera, nada seguir, si se me da la oportunidad, el presente mío es Nacional, ese es el fútbol, romperla, y más adelante miramos”.

El equipo verdolaga tiene grandes incorporaciones para este año, junto al mismo Morelos, por su renovación, son siete los refuerzos del equipo, entre ellos Cristian el Chicho Arango, quien llega proveniente de la MLS: “Si me toca jugar junto a ‘Chicho’, lo haremos de la mejor manera. Siempre trato de dar lo mejor de mí, quise seguir acá, no fueron negociaciones fáciles”.

Alfredo Morelos y su deseo de llegar al equipo de Lorenzo: "se que tengo que trabajar duro y hacer las cosas de la mejor manera"

Los objetivos del equipo antioqueño, a cargo de Diego Arias, son bastante altos, el año pasado lograron ganar la Copa Betplay, y la deuda pendiente por copa internacional y con la Liga no es menor: “Si se puede ganar la liga, se gana, la sudamericana, vamos por todo. Todos mis compañeros están en la misma sintonía. Hasta ahora soy referente del equipo, si más adelante me consideran ídolo lo voy a agradecer demasiado”.

El nivel del delantero ha sido alabado por la prensa local y nacional, algunos aseguran que el jugador podría merecer un cupo en el exclusivo grupo de la tricolor: “Con el profesor Lorenzo no he tenido acercamiento, sé que tengo que trabajar duro y hacer las cosas de la mejor manera. Yo pasé por situaciones muy difíciles, los directivos y mis compañeros me respaldaron al máximo. Tenía muchas propuestas interesantes, pero estamos acá en Atlético Nacional”.