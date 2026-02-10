¡Fiesta escarlata! América de Cali celebra su cumpleaños en San Fernando

La celebración corre por cuenta de los dos equipos profesionales, masculino y femenino hacen del día un evento especial en San Fernando, en Cali, capital del Valle. Las dos escuadras tienen programados sus respectivos duelos por el FPC.

Tulio Gómez es el máximo accionista del equipo, desde el 2014 tiene acciones en el club, en el 2016 se convirtió en el presidente durante el ascenso, desde comienzos de 2024 la presidenta es Marcela Gómez. El gerente deportivo es Iván Vélez.

América es uno de los clubes más laureados del país: cumpleaños escarlata este 13 de febrero

América de Cali es una de las instituciones más emblemáticas del fútbol colombiano y sudamericano. Fundado el 13 de febrero de 1927 en Cali. El rojo intenso ha sido su sello distintivo, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, su casa y fortín.

Con 18 títulos oficiales en el profesionalismo, América es uno de los clubes más laureados del país. Ha conquistado en 15 ocasiones la Primera A y sumó el campeonato de la Primera B en 2016, año que marcó su regreso a la máxima categoría del FPC.

En la década de 1980 protagonizó una era dorada: logró cinco campeonatos consecutivos entre 1982 y 1986, un récord en el fútbol colombiano, y alcanzó tres finales seguidas de Copa Libertadores (1985, 1986 y 1987). Aunque fue subcampeón, nuevamente en 1996, se consolidó como

La IFFHS lo reconoció como el mejor club colombiano del siglo XX y en 1996 lo ubicó como el segundo mejor equipo del mundo, solo detrás de la Juventus.

Entre 1996 y 2013 fue incluido en la denominada Lista Clinton, lo que derivó en una profunda crisis financiera. La imposibilidad de manejar cuentas bancarias o cerrar contratos de patrocinio afectó gravemente su estructura y puso en riesgo su continuidad.

América festeja 99 años en el juego contra Santa Fe: clásico de rojos este viernes

En 2011, tras 57 años en la máxima categoría, descendió a la Primera B, convirtiéndose en el primer grande del país en perder la categoría. El ascenso en 2016 simbolizó la recuperación deportiva e institucional. Desde entonces, el club ha trabajado por consolidar su proyecto en la Primera A y recuperar protagonismo internacional.

América también vive el fútbol con intensidad en sus clásicos: el duelo vallecaucano ante Deportivo Cali es uno de los más tradicionales del país, al igual que el llamado “clásico de rojos” frente a Independiente Santa Fe, justo es el partido con el que celebran 99 años de historia, además de su rivalidad con Millonarios y Nacional.

El equipo escarlata vive una gran actualidad luego de lo que han sido los últimos años del conjunto de Cali, David González asumió el cargo y aunque solo hasta este semestre ha podido dirigir en la raya, el equipo ha mostrado una evolución en su juego.

En redes sociales el equipo aseguró que el cumpleaños se celebra con partidos de América, contra Junior en la rama femenina, y contra Santa Fe en la rama masculina. Doblete, con partidos este viernes 13 a las 5:00 p.m. y el estelar a las 8:00 p.m.