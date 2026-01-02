El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami despierta una expectativa que trasciende lo comercial y se instala en el terreno de la memoria futbolera y se conjuga con el gran reto que representa dicho partido para el onceno verdolaga.

En el centro de la escena aparece Lionel Messi, rostro indiscutible de una revolución deportiva y mediática que ha cambiado la percepción del balompié en Estados Unidos. Desde su llegada al Inter Miami, el astro argentino no solo elevó el nivel competitivo de la MLS, sino que convirtió cada partido en un evento global.

Su presencia en este enfrentamiento representa mucho más que un atractivo comercial: simboliza la conexión entre el fútbol sudamericano y un mercado que busca consolidar su identidad a través de figuras históricas.

Frente a él emerge Atlético Nacional, uno de los clubes más laureados de Colombia y referente permanente en torneos internacionales. El conjunto verdolaga carga con una herencia pesada, construida a partir de títulos, noches épicas de Copa Libertadores y una cantera que ha nutrido a la selección colombiana durante décadas.

Por ello, en las últimas horas se ha confirmado un beneficio para los hinchas asociada a la compra de boletas para el encuentro. Será un descuento del 10% entre el 2 al 9 de enero. Aplicará para usuarios nuevos y antiguos detarjetas débito y Crédito del Banco NU.

Desde el cuadro paisa, el partido tiene un valor especial. Medirse ante un equipo liderado por Messi representa una oportunidad para Atlético Nacional de reafirmar su prestigio internacional y recordar que el fútbol cafetero sigue siendo competitivo y atractivo.

Para Inter Miami, en cambio, es una prueba más de su ambición global, un paso adicional en su objetivo de trascender la MLS y posicionarse como una marca reconocida en el mapa futbolístico mundial.

Nacional buscará hacer un partido a la altura de su historia internacional, donde tiene un reconocimiento bastante importante. El equipo de Diego Arias quiere sobresalir ante Messi y compañía en un duelo que tendrá amplia repercusión local e internacional.