¡Duelo de verdes! Alfredo Morelos tiene 'en la mira' al Deportivo Cali

Atlético Nacional mantiene puntaje perfecto en la Liga BetPlay 2026-I tras imponerse 4-1 a Fortaleza CEIF en el Atanasio Girardot, resultado que lo mete en la pelea por los ocho con tres partidos aún aplazados.

El equipo dirigido por Diego Arias asumió el control desde el inicio, dominó la posesión y generó las opciones más claras ante un rival que no remató al arco en la primera mitad. Al minuto 25, tras revisión del VAR, el juez decretó penal a favor del local. Alfredo Morelos cobró al palo izquierdo, pero Miguel Silva adivinó y atajó. El rebote quedó para Nicolás Rodríguez, que desvió su remate.

Revancha del “Búfalo”: Morelos se lanzó de palomita para abrir el marcador contra Fortaleza

La revancha del “Búfalo” llegó diez minutos después. En una jugada colectiva por izquierda, Milton Casco envió un centro preciso y Morelos se lanzó de palomita para abrir el marcador.

En el complemento, Casco amplió la ventaja al 52’. Fortaleza descontó rápidamente con Andrés Felipe Amaya, pero Nacional respondió de inmediato: nuevo penal y esta vez Morelos no falló. La expulsión de Teun Wilke al 70’ terminó de inclinar la balanza. Sobre el cierre, Marlos Moreno sentenció la goleada y confirmó una noche redonda para el verde.

Atlético Nacional sigue a paso firme y contundente, el equipo antioqueño dejó muy buenas sensaciones y poco a poco se posiciona como el equipo a vencer, de la mano de su goleador Alfredo Morelos, el cuadro verdolaga espera seguir por la senda del triunfo, la próxima fecha tiene un duro rival en Palmaseca, el Deportivo Cali.

Alfredo Morelos habla sobre el partido de la fecha 7 contra el Cali: "vamos por los tres puntos, vamos con las mismas ganas"

El Búfalo habló al término de su doblete y previo al juego contra el equipo de Alberto Gamero: “Contentos por la victoria, vamos por los tres puntos, vamos con las mismas ganas, con la misma confianza de lo que venimos entrenando. Eso los entrenamientos han sido importantes grupo está unido y nada, así como estamos cualquiera puede jugar en este momento”.

Nacional aprovecha estos encuentros para darle rodaje a toda la plantilla, así lo aseveró Alfredo Morelos: “el profe le dio un minuto a otro compañero y bueno, en eso estuve yo y bueno agradeció con Dios por esta oportunidad de marcar estos dos goles, una linda victoria y agradeció con Dios”.