Alianza vs. América EN VIVO: Liga BetPlay HOY sábado ¿dónde ver? Hora y canal

El Estadio Armando Maestre Pavajeau ubicado en la ciudad de Valledupar será el recinto deportivo donde se desarrollen las acciones del partido protagonizado por Alianza y el América de Cali, duelo correspondiente a la fecha 9 de la presente Liga BetPlay.

El partido abre la jornada sabatina en este certamen, donde el equipo de Valledupar buscará hacerse fuerte en condición de local y lograr el primer triunfo bajo la dirección técnica de Camilo Ayala, quien llegó hace poco a la institución en reemplazo de Hubert Bodhert.

Alianza llega al compromiso con la intención de reivindicarse luego de la derrota 3-0 ante Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, duelo donde recordemos el técnico Ayala debutó y vio además la tarjeta roja por intentar retrasar el juego.

Por su parte, el América de Cali que dirige el técnico David González buscará seguir por la senda de la victoria luego de su sólida presentación ante Jaguares, duelo que ganó por 3-0 con doblete de Yeison Guzmán.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Alianza vs. América de Cali

El partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a partir de las 4:10 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Fanatiza internacional transmitirá el partido para México y Canadá, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también dará el compromiso para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 horas

ET Estados Unidos: 16:10 horas

PT Estados Unidos: 13:10 horas.