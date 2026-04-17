Altas y bajas para enfrentar a Millonarios: Novedades del América para el clásico

América de Cali ajusta detalles para uno de los partidos más exigentes de la fecha ante Millonarios y lo hace con varias novedades en su plantilla. El técnico David González confirmó ausencias importantes, habló de jugadores entre algodones y entregó señales positivas sobre el regreso de Jan Lucumí, una de las noticias que más esperaba el entorno escarlata.

Bajas en América para enfrentar a Millonarios en el estadio Pascual Guerrero

En rueda de prensa, el entrenador explicó el panorama médico del equipo y confirmó que Mateo Castillo seguirá fuera de competencia. “Sí, mira, además de Mateo tenemos todavía a Nicolás que no está apto todavía, recién está empezando a hacer trabajos de campo”, señaló González, haciendo referencia también a Nicolás Hernández, quien continúa en proceso de recuperación.

La baja de Castillo representa una preocupación importante para América. Luego de los estudios realizados, el club confirmó que el futbolista presenta una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un mínimo de cuatro semanas.

La esperanza de González para enfrentar a Millonarios en el Pascual Guerrero

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Sin embargo, la principal atención se centra en Jan Lucumí, quien estuvo cerca de reaparecer en Copa Sudamericana, aunque el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo para este compromiso. González fue claro sobre la decisión.

El estratega amplió el panorama y dejó abierta la puerta para un pronto regreso del jugador: “Jan ha estado ya sumando varios entrenamientos a la par del grupo. Es muy posible, está dentro de las posibilidades, es lo que esperamos, poder tenerlo el fin de semana y que pueda jugar y volver y seguirnos aportando lo que nos han venido aportando antes de la lesión”.

Además, González reveló otro inconveniente de última hora con Marcos Mina, quien sufrió un golpe en la práctica y no hará parte de la convocatoria. En contraste, llevó tranquilidad sobre Darwin Machís: “Darwin salió con una pequeña molestia en el partido en Ecuador, pero ya ha podido entrenar con normalidad”.

América enfrentará a Millonarios con bajas sensibles, pero con la expectativa de recuperar pronto a Lucumí para la recta decisiva del campeonato.