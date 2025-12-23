América alista el reemplazo de Luis Ramos; lanzó oferta por atacante charrúa

América de Cali no logró el objetivo de alzar títulos en este 2025, pero terminó el año de manera decorosa logrando avanzar a los cuadrangulares de la última Liga BetPlay y logrando llegar hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo en el que inició desde la fase previa.

El conjunto dirigido por el técnico David González quiere pelear títulos en el 2026 y aspira tener protagonismo en la próxima Copa Sudamericana, por eso, va conformando su nómina para esa competencia y los torneos locales, donde un centro delantero es prioridad ante las bajas de Rodrigo Holgado y Luis Ramos.

Lea también: Conmebol confirmó fechas y horarios para Nacional vs Millos y América Vs Bucaramanga de Copa Sudamericana

En otras noticias: ¿cuáles arqueros colombianos deberían acompañar a Camilo Vargas en el Mundial 2026?

América lanzará una oferta mejorada por delantero argentino

El equipo rojo de la ciudad de Cali necesita un ‘9’ y se ha fijado en la liga uruguaya, más exactamente en el conjunto del Montevideo City Torque, club donde milita el delantero charrúa José Neris, por quien América enviará una oferta mejorada tras una primera propuesta que fue declinada.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, añadiendo que el futbolista uruguayo de 25 años pertenece a Colón de Santa Fe y termina su préstamo en el City Torque en este diciembre luego de militar un año en ese club, jugador que está valorado en 1 millón de euros según datos de Transfermarkt.

Los números y la trayectoria de José Neris

El centro delantero tuvo un gran registro goleador en este 2025, pues acumuló 16 goles en 34 partidos disputados, además, Neris aportó a la zona ofensiva de su equipo con 5 asistencias en los torneos uruguayos que disputó.

El atacante charrúa militó gran parte de su carrera en el River Plate de Montevideo, conjunto donde surgió como profesional, luego, Neris jugó para el Albion antes de ser traspasado a Colón de Santa Fe, jugador que también ha vestido la camiseta de Peñarol, club donde obtuvo los únicos dos títulos de su carrera.