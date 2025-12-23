Sorpresa en el FPC; polémica regla para 2026 “fue votada de manera unánime”

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, estuvo en diálogo con ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio y habló entre otras cosas de una polémica regla que entrará a regir en el 2026 para los equipos del fútbol colombiano.

Es sobre la inscripción de 25 jugadores para la plantilla de los equipos colombianos, reduciendo el número que antes tenían permitido (31 futbolistas) para todos los clubes, incluyendo los que tienen presencia en competencias internacionales en la siguiente temporada.

Dimayor defendió el cambio en la inscripción de jugadores

El presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, que regula el fútbol colombiano confesó que la decisión de reducir el número de inscritos fue tomada de manera cuidadosa y fijándose en estudios minuciosos que arrojaron datos para avalar esa reducción de jugadores.

“Es una decisión muy sabia tomada por la asamblea de la Dimayor, se tomó con análisis de la data, encontramos que el máximo de jugadores por equipo que están en competencia son 23, en Inglaterra tienen 26 jugadores inscritos y en otras ligas hay 25, no es necesario tener 30 jugadores”, dijo Zuluaga.

Clubes se habría quejado antes, pero votaron a favor de ese cambio

Reportes indicaron que clubes como Millonarios se habían quejado de la decisión de reducir el número de jugadores inscritos en su plantilla, sin embargo, el presidente de la Dimayor aseguró que esta modificación fue avalada de manera unánime en la asamblea.

Cabe mencionar que la Dimayor ya había tocado el tema de jugadores con una reciente regla, la cual exige a los equipos convocar dos juveniles para cada uno de los partidos que tenga el primer equipo en la Liga BetPlay, una decisión pensada para fortalecer las divisiones menores de los clubes y que esos futbolistas vayan conociendo y teniendo oportunidades en la máxima categoría.