Llegó a su fin la primera fase del Sudamericano Femenino U20 y junto con ello se conocieron a las seis mejores selecciones que se quedaron con uno de los anhelados cupos al hexagonal final de la competencia y siguen soñando con un cupo al Mundial U20.

El hexagonal final del Campeonato Sudamericano reunirá a las seis mejores selecciones del continente en una liguilla que definirá al campeón y a las clasificadas a la Copa del Mundo de la categoría. Tras una fase de grupos exigente, donde se vieron partidos de alta intensidad y talento emergente, el torneo organizado por la CONMEBOL ofrece ahora su tramo más atractivo.

Lea también Paraguay confirmó importante amistoso antes del Mundial

Así quedó definido el fixture del hexagonal del Sudamericano U20

El formato del hexagonal es claro todas contra todas a una sola vuelta. Cinco fechas que condensan la emoción, la presión y la madurez competitiva de futbolistas que, a pesar de su juventud, ya muestran un nivel cercano al profesionalismo.

En esta instancia de la competencia no habrá margen de error a partir del 16 de febrero. Un empate inesperado o una derrota en el momento menos indicado puede costar un cupo mundialista. En esta fase se evidencia la importancia del trabajo formativo que se viene realizando en cada país, pues el ritmo de juego aumenta, los espacios se reducen y la toma de decisiones debe ser mucho más rápida.

Lea también Segundo Castillo dirigiría a una selección CONMEBOL: presidente lo quiere

Además del título, el gran premio del hexagonal final es la clasificación al Mundial Sub-20 femenino. Esa meta transforma cada encuentro en una auténtica final. Las jugadoras no solo compiten por un trofeo, sino por la posibilidad de representar a su país en la máxima cita juvenil del fútbol femenino, un escenario que históricamente ha servido de vitrina para futuras figuras de selecciones absolutas.

Lunes 16 de febrero

Colombia vs Ecuador

Argentina vs Paraguay

Venezuela vs Brasil

Jueves 19 de febrero

Colombia vs Brasil

Agentina vs Ecuador

Paraguay vs Venezuela

Domingo 22 de febrero

Venezuela vs Colombia

Brasil vs Argentina

Paraguay vs Ecuador

Miércoles 25 de febrero

Paraguay vs Colombia

Argentina vs Venezuela

Ecuador vs Brasil

Sábado 28 de febrero

Colombia vs Argentina

Brasil vs Paraguay

Ecuador vs Venezuela

En otras noticias: ¿Hay cupo para Borja en la Selección Colombia?

¿Cuándo será el Mundial Femenino U20?

El Copa Mundial Femenina Sub‑20 de la FIFA 2026 se disputará del 5 al 27 de septiembre de 2026 en Polonia. Este torneo global reunirá a 24 selecciones sub-20 de todo el mundo, que competirán por el título de campeón mundial juvenil femenino. La competición será la duodécima edición del Mundial Sub-20 femenino y se jugará en cuatro ciudades polacas: Łódź, Katowice, Sosnowiec y Bielsko-Biała.