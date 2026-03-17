¿Camerino roto en el América? Jorge Soto reveló situación con David González

En las últimas horas ha trascendido una información que pone en el foco del debate público al arquero Jorge Soto, jugador que milita en el América de Cali desde julio del 2023 y que acaba contrato en tres meses, se ha visto relegado en el puesto de titular en los últimos partidos del conjunto escarlata.

El técnico David González ha decidido darle minutos al brasileño Jean Fernandes y poner en el banco de suplentes a Jorge Soto, guardameta de 32 años que según algunos reportes estaría inconforme con el técnico antioqueño luego de no cumplir su promesa de alternar la titularidad en el arco del América, además de verse impedido de salir del club ante una oferta de otra institución.

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Jorge Soto desmiente y asegura una buena relación con David González

El portero que ha jugado cinco partidos en la presente Liga BetPlay con América de Cali y que logró sacar tres compromisos con su valla en cero, dio declaraciones al narrador Eduardo Luis López desmintiendo algún inconformismo con las decisiones del técnico David González, así como también el posible sabotaje de la institución escarlata para dificultar su traspaso a otro club.

“Nunca hubo oferta formal por parte del Independiente del Valle, David no prometió rotar a los dos arqueros y yo no estoy inconforme con esa situación”, aseguró el narrador deportivo mencionando lo que Soto le dijo.

¿Cuál es el próximo reto del América de Cali?

El equipo de los ‘Diablos Rojos’ se ubica de momento en la séptima posición de la liga local con 17 puntos, recordando que el conjunto americano tiene un partido pendiente contra Fortaleza para quedar al día en el calendario.

Los dirigidos por David González volverán a la acción en la presente Liga BetPlay hasta el próximo viernes 20 de marzo, cuando visiten al conjunto de Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario de Medellín, duelo programado para dar inicio a las 4 de la tarde.

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