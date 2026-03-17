Oficial: arquero de Liga BetPlay fue convocado para amistosos de fecha FIFA

Cada vez falta menos tiempo para que inicie el Mundial de Fútbol 2026, competencia organizada por la FIFA donde 48 selecciones participarán buscando hacer una gran actuación, torneo que recordemos se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos a partir del próximo 11 de junio.

Las selecciones van ultimando detalles para lo que será la cita orbital, sin embargo, antes de hacer presencia en el torneo habrá partidos amistosos en esta doble fecha FIFA de marzo, donde equipos del mundo entero jugarán, incluyendo los que no lograron clasificar al prestigioso campeonato.

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Arquero de la Liga BetPlay fue convocado a su selección

Se trata del peruano Pedro Gallese, quien fichó este semestre por el Deportivo Cali y que en la primera convocatoria del brasileño Mano Menezes está incluido en la lista para enfrentar a Senegal y Honduras, el sábado 28 y martes 31 de marzo, respectivamente.

El experimentado portero de 36 años es uno de los cuatro jugadores peruanos que hicieron presencia en el Mundial de Rusia 2018 junto con Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún.

Pedro Gallese se podría perder hasta dos partidos con el Deportivo Cali

El arquero titular del conjunto ‘azucarero’ tendrá que viajar con su selección a territorio europeo para los partidos amistosos que estableció para esta doble fecha FIFA, duelo ante Senegal en París y luego contra Honduras en Leganés (España), así que seguro se perderá el partido del Deportivo Cali contra Deportivo Pereira por la fecha 14 de la presente Liga BetPlay pactado para el sábado 28 de marzo.

Debido al largo viaje, Pedro Galles podría no estar disponible para lo que será el partido del Cali contra Junior de Barranquilla, que se llevará a cabo el viernes 3 de abril y que corresponde a la fecha 15 del campeonato de fútbol colombiano.

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