Pedro Franco fue anunciado por su equipo para 2026

Alianza FC presentó oficialmente este martes 9 de diciembre la continuidad de su capitán, Pedro Franco, quien renovó su contrato y seguirá en el club para la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, el equipo confirmó la noticia con un mensaje que destacó el liderazgo del bogotano: “El capitán sigue al mando. Pedro Franco renueva con Alianza Valledupar para seguir construyendo grandeza y guiando este proyecto con carácter, compromiso y corazón”.

Con esta renovación, Franco llegará a su cuarto año consecutivo defendiendo la camiseta del equipo, al que llegó en 2023 cuando aún era Alianza Petrolera, antes del traslado y cambio de sede.

A sus 34 años, el defensa central se ha consolidado como una de las voces de mando del vestuario, motivo por el cual se ganó la capitanía y el respeto de una plantilla que continúa en proceso de crecimiento.

Su permanencia también representa estabilidad para el proyecto deportivo de Alianza, que considera a Franco una pieza clave por su experiencia, su orden defensivo y su influencia en los jugadores jóvenes.

Trayectoria de Pedro Franco

Antes de su etapa en Alianza, Pedro Franco jugó para Millonarios, donde se formó y fue campeón; defendió además los colores de Besiktas, San Lorenzo, Boluspor, América de Cali, Blooming y Fortaleza FC.

La directiva del club valora que su trayectoria internacional siga aportando al proceso que adelantan ahora en Valledupar, con el objetivo de consolidarse en la primera división.

Así, Alianza FC comienza a perfilar su nómina para el próximo año con una de sus bases más sólidas aseguradas: el liderazgo y la experiencia de su capitán.