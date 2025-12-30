América confirma el regreso de un doble campeón con el equipo

América de Cali empieza a mover sus fichas pensando en la temporada 2026 y ya entregó una noticia que ilusiona a su hinchada. Luego de un 2025 marcado por altibajos y una mejoría evidente tras la llegada de David González al banquillo, el club escarlata oficializó el regreso de un viejo conocido que sabe lo que es ganar títulos con la camiseta roja.

Marlon Torres vuelve al América

A modo de “regalo de Año Nuevo”, América confirmó el regreso de Marlon Torres, defensor central que ya fue campeón con el club en las Ligas 2019 y 2020. El anuncio se realizó a través de un video publicado en las redes oficiales del equipo, acompañado de un mensaje que rápidamente conectó con la afición.

“Hay amores que siempre encuentran la forma de volver… las grandes historias siempre tienen una torre que las sostiene”, escribió el club, oficializando así el retorno de uno de los zagueros más recordados de los últimos años.

Torres llega procedente de Deportes Tolima, equipo con el que recientemente fue subcampeón y en el que se consolidó como una pieza clave en la zona defensiva.

Experiencia y liderazgo para el 2026

El defensor regresa con rodaje y confianza tras su paso por el conjunto pijao, con el que disputó 101 partidos y aportó tres goles, además de liderazgo y solidez en el fondo. Su experiencia será fundamental para un América que busca mayor regularidad y jerarquía en los momentos decisivos.

Marlon Torres se convierte así en el primer refuerzo confirmado del club para 2026 y una apuesta clara por la experiencia en una plantilla que quiere volver a pelear títulos y tener un buen papel en el ámbito internacional.

Con el regreso de Marlon Torres, América de Cali da el primer golpe en el mercado de fichajes y envía un mensaje claro, el objetivo para 2026 es competir al más alto nivel. La vuelta de un campeón no solo fortalece la defensa, sino que también renueva la ilusión de una hinchada que espera volver a celebrar.