América barre la casa: los doce jugadores que se van del equipo en 2026

América de Cali se alista para lo que será el año 2026 donde tendrá el reto de buscar ser protagonista en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana. Por ello, el cuadro comandado por David González sigue moviendo su nómina con la idea de ser protagonista.

Hace unos días se confirmaron las primeras salidas en donde se dio a conocer la marcha del delantero peruano Luis Ramos, quien se marchó a Alianza Lima. Así mismo, se reveló que Joel Graterol dejó el club para firmar con Academia Puerto Cabello y el uruguayo Santiago Silva que se fue a Universidad de Concepción.

Sin embargo, en las recientes horas se ha confirmado que habría hasta nueve bajas más en el onceno escarlata. Entre los jugadores que no seguirán en la casa roja figuran nombre como el de Daniel Bocanegra que aún no tiene destino confirmado. Un caso similar al de Andrés Tello que tampoco tiene club de destino y sumó poco protagonismo en la casa roja.

Entre los futbolistas que no lograron tener el rendimiento esperado, también dejarán la nómina del rojo, Sebastián Navarro; jugador que regresará a Fortaleza. Andrés Roa, que llegó como uno de los refuerzos para la segunda parte del año negocia con Once Caldas y es casi un hecho su paso al blanco blanco.

Sumando a la larga lista de novedades también aparece Franco Leys. Aunque se había manifestado que David González quería contar con su presencia, parece que no llegó a un acuerdo con la directiva americana y dejará el equipo rumbo al Deportivo Pasto.

Algunos de los jugadores que aún no tienen destino definido, pero que ya negocian con otros equipos son Jean Pestaña que podría arribar al Junior de Barranquilla. En una posición similar se encuentra Yerson Candelo que estaba en diálogos con Independiente Santa Fe, pero podría elegir un equipo en el exterior.

Finalmente, en la lista de salidas figuran Manuel Caicedo un juvenil que buscará sumar minutos en Internacional de Palmira y el veterano Luis Paz que anunció su retiro después de varios años en el equipo.

Se espera que en los próximos días haya nuevos anuncios oficiales sobre las salidas en el cuadro vallecaucano. Además, también se esperan movimientos de llegadas entre los que se han mencionado posibilidades como la del volante creativo, Yeison Guzmán.



