América rompe el mercado: ficharía volante 10 desde Brasil

América de Calipodría romper el mercado de fichajes del año 2026 con una contratación inesperada. El elenco comandado por David González busca refuerzos para hacer una campaña destacada en la Copa Sudamericana y la Liga Betplay.

Para el cuadro vallecaucano, el año 2025 fue bastante flojo en resultados. Los escarlatas se quedaron lejos de las finales de la Liga, pesé a sumar una cantidad importante de puntos en la reclasificación y no lograron clasificar a la Copa Libertadores. Ante esto, la directiva busca armar una plantilla más competitiva y estaría a punto de cerrar un refuerzo top.

Según apuntan las versiones de la prensa caleña,Yeison Guzmán sería el elegido para ser el nuevo volante creativo del América. Tras una experiencia internacional en Fortaleza de Brasil, el jugador volvería al país con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión.

A sus 27 años, el volante antioqueño surgido en Envigado sigue mostrando desequilibrio, visión y una notable capacidad para romper líneas. Unas condiciones que lo hicieron destacar en la liga colombiana e incluso ser considerado para llegar a la Selección Colombia.

Su etapa más recordada en Colombia se dio con Deportes Tolima, equipo en el que alcanzó regularidad, liderazgo y números que respaldaron su influencia en el juego. Ese rendimiento fue clave para que diera el salto al exterior, una meta común para futbolistas que buscan crecer y medirse en otros contextos competitivos.

Guzmán también vivió su aventura internacional en Europa, específicamente en el Torpedo Moscú, donde enfrentó un entorno completamente distinto. Más tarde, su carrera lo llevó a Brasil, uno de los mercados más exigentes del continente, al incorporarse al Fortaleza Esporte Clube. En suelo brasileño, pese a destellos de calidad, no consiguió la regularidad esperada.

América, en plena reconstrucción deportiva, encontraría en Guzmán una pieza con experiencia, recorrido internacional y conocimiento del medio local. La negociación se cerraría bajo la modalidad de préstamo, con condiciones que podrían extender el vínculo dependiendo del rendimiento y los objetivos trazados por el club.

Uno de los factores determinantes para concretar su llegada fue la presencia de David González en el banquillo escarlata. El entrenador ya había trabajado con el futbolista en el pasado y conoce a fondo sus virtudes.

Esa relación previa genera confianza y alimenta la expectativa de que el mediocampista pueda recuperar el nivel que lo hizo destacar. Desde el entorno del club se ha transmitido un mensaje claro: se espera que el refuerzo aporte creatividad, pausa y profundidad en el último tercio del campo.

La afición americana, exigente y apasionada, recibe la noticia con ilusión moderada. Sabe que el talento está ahí, pero también que el contexto será determinante. El reto no es menor: el conjunto vallecaucano busca protagonismo en la Liga Betplay, mejorar su rendimiento colectivo y volver a ser un candidato serio en instancias definitivas.

Así, el retorno de Yeison Guzmán se instala como una de las historias a seguir en la próxima temporada. No solo por lo que pueda aportar con el balón, sino por lo que representa en su talento para un equipo que requiere recuperar protagonismo en el FPC.