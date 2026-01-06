América de Cali cumple con los trabajos de pretemporada para afrontar los compromisos del 2026, entre los que se destaca la serie frente a Atlético Bucaramanga por la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana.

Mientras el plantel de jugadores adelanta los entrenamientos bajo las órdenes del entrenador David González, los directivos del club están en la búsqueda de refuerzos.

Hasta el momento, América solo ha oficializado las llegadas de Darwin Machís y Carlos Sierra, aunque extraoficialmente se ha conocido que Yeison Guzmán y Marlon Torres también harán parte del cuadro vallecaucano.

Por otro lado, del club 'escarlata' han salido Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz, Andrés Felipe Roa y Jean Pestaña.

Dos nuevas bajas en América para 2026

Este lunes 5 de enero, América de Cali confirmó que Kener González y Manuel Caicedo no continuarán siendo parte de la nómina de jugadores, teniendo en cuenta que el club dueño de sus derechos deportivos los solicitó de regreso.

González y Caicedo deberán ponerse bajo las órdenes del Internacional de Palmira para afrontar la temporada 2026.

"Los jugadores Kener González y Manuel Caicedo finalizaron su préstamo con América de Cali, tras la solicitud de regreso por parte de Internacional de Palmira", señaló el comunicado del club.

Las salidas de Kener González y Manuel Caicedo tendrían que ver con la posibilidad de negociar una transferencia al exterior, por lo que Internacional de Palmira pretende ponerse al frente de cualquier tipo de traspaso.

América tendrá nuevo delantero

En las últimas horas se ha informado que América de Cali tendría todo listo para sumar a un nuevo delantero a su plantel.

Se trata de Andrés Steven 'Titi' Rodríguez, que llegará al cuadro vallecaucano procedente de Junior de Barranquilla.