Cristian Barrios se va del América; fichó por otro grande de Colombia

Siguen los movimientos en el presente mercado de fichajes en el fútbol colombiano, donde los clubes que tiene competencias internacionales en este 2026 van sacando sus chequeras para invertir en jugadores que refuercen sus plantillas.

Pues bien, uno de los futbolistas más destacados que tuvo el año pasado la Liga BetPlay fue el delantero Cristian Barrios, jugador de 27 años que brilló en el América de Cali, pero que ahora en este 2026 defenderá la camiseta de otro grande del fútbol colombiano.

Cristian Barrios jugará la Copa Libertadores 2026

El extremo derecho, caracterizado por su velocidad y desequilibrio en zona de ataque, cumplirá con uno de los anhelos que tenía en su carrera deportiva, pues el Junior de Barranquilla ha concretado su fichaje para este 2026, conjunto ‘tiburón’ del que es hincha.

Cristian Barrios, quien tenía contrato con el América de Cali hasta diciembre del 2027, rescinde su vínculo y sale de la institución escarlata para sumarse a las filas del último campeón del fútbol colombiano, que recordemos tendrá participación en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Los números de Barrios en el América de Cali

El delantero barranquillero fue una de las piezas más destacadas del equipo caleño en la pasada Liga BetPlay, aportando 4 goles y 6 asistencias en esa competencia, siendo uno de los habituales titulares en el equipo dirigido por el técnico David González.

Así las cosas, a falta de confirmación oficial, Barrios será el reemplazo de José Enamorado en el Junior de Barranquilla, recordando que los últimos reportes indican que el delantero de 26 años ha llegado a un acuerdo con el Gremio de Brasil para concretar su traspaso al balompié del extranjero.