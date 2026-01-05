América negocia el fichaje de una joya de Fluminense: ya hubo primera respuesta

América de Calisigue buscando reforzar su nómina de cara a la temporada 2026. El elenco rojo que busca nombre para competir en alto nivel en la Liga Betplayy la Copa Sudamericanarecibió una dura negativa para el préstamo de una joya colombiana que milita en Brasil.

Lea también América perdería figura de Selección Colombia: venta al exterior sería inminente

Después de un año de flojos resultados en el FPC, los escarlatas quieren sumar protagonismo y por ello buscan una delantera de más poder. Ante la salida de Luis Ramos y otros referentes en ataque, el equipo dirigido por David González habría hecho una oferta por el regreso de Santiago Moreno.

El extremo de 25 años, formado en la cantera escarlata, había aparecido en el radar del club vallecaucano como una alternativa para reforzar el frente ofensivo de cara a una temporada exigente.

Sin embargo, desde Fluminense la respuesta fue clara: no habrá préstamo. La dirigencia del “Flu” considera que el futbolista todavía tiene mucho por ofrecer y que su historia en Brasil apenas comienza.

Desde su arribo al balompié brasileño, procedente de la MLS, Moreno ha tenido un proceso de adaptación complejo. Sus números en el último semestre fueron discretos, con pocos minutos en cancha y sin incidencia directa en goles. Aun así, internamente se mantiene la convicción de que una pretemporada completa, mayor continuidad y confianza del cuerpo técnico pueden marcar un punto de quiebre en su rendimiento.

En otras noticias

Para Fluminense, soltarlo ahora sería interrumpir un proyecto que todavía no ha sido evaluado en plenitud. La postura del club carioca también responde a un factor económico. La inversión realizada por el equipo tricolor fue significativa y, en ese contexto, permitir su salida temporal no encaja en los planes deportivos ni financieros.

Más allá de las estadísticas recientes, el atacante sigue siendo visto como un jugador desequilibrante, con velocidad, cambio de ritmo y capacidad para romper defensas cerradas, cualidades muy valoradas en el fútbol brasileño.

Del otro lado, en América de Cali, la ilusión de repatriar a uno de sus talentos más recordados se fue diluyendo con el pasar de los días. Moreno dejó una huella importante en su primera etapa, con actuaciones que lo convirtieron en una de las joyas del club y lo catapultaron al exterior.

Su posible regreso generó expectativa entre los hinchas, que veían en él una pieza capaz de aportar jerarquía y sentido de pertenencia en un plantel en construcción.

La negativa obligó a la dirigencia escarlata a replantear su estrategia en el mercado. El club deberá explorar otras alternativas para fortalecer su ataque, entendiendo que el calendario 2026 exigirá profundidad de nómina y regularidad. Aunque la puerta no quedó cerrada de manera definitiva, por ahora el nombre de Moreno sale del radar inmediato y pasa a ser una posibilidad lejana.

Lea también América confirmó su tercer refuerzo para 2026: anunció el regreso de un campeón

Para Santiago Moreno, el mensaje es claro. El respaldo de Fluminense implica también una mayor responsabilidad. La temporada que se avecina será clave para definir su rol y su proyección en uno de los torneos más exigentes del continente.



