América confirmó su quinto refuerzo para la Liga Betplay y la Sudamericana 2026

América de Cali anunció su quinto refuerzo para la temporada 2026. El elenco escarlata al mando de David González, que ya había sumado a Darwin Machís, Carlos Sierra, Marlon Torres y Jean Fernandes, dio a conocer una nueva contratación para la zaga defensiva.

Los vallecaucanos, que tienen la obligación de competir por el título de la Liga Betplay y ser protagonistas en laCopa Sudamericana 2026, anunciaron un nuevo defensor que llega a Cascajal con la idea de fortalecer uno de los puntos débiles de la temporada anterior.

El cuadro rojo firmó la llegada de Danny Rosero, que será uno de los nuevos zagueros en el onceno americano. El futbolista caleño llega desde el Sporting Kansas City de la MLS para tener una nueva etapa en el fútbol colombiano, donde ya militó en Deportivo Cali, Junior y Patriotas.







