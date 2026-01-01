América se despidió de un ídolo: El jugador confirmó su retiro

América de Cali inició el 2026 con una noticia cargada de emoción. El club escarlata anunció la despedida de uno de los futbolistas más representativos de su plantel en los últimos años, marcando el cierre de una etapa que dejó huella en la historia reciente de la institución.

Luis Paz dice adiós tras siete años en América

Este jueves, América confirmó el retiro del fútbol profesional de Luis Paz, mediocampista de 37 años que defendió la camiseta roja durante siete temporadas consecutivas. En ese tiempo, el volante superó la barrera de los 200 partidos disputados, convirtiéndose en una pieza clave dentro y fuera del campo.

Paz fue protagonista en los momentos más exitosos del club en el último tiempo, incluyendo dos títulos que consolidaron el proceso deportivo del equipo. Su salida fue anunciada mediante un comunicado acompañado de un emotivo video, en el que el jugador agradeció al club y a la hinchada por el respaldo recibido a lo largo de su carrera.









Un legado que va más allá de las cifras

En su despedida, América destacó el compromiso y el sentido de pertenencia de Paz, recordando que disputó cada encuentro con el orgullo de quien soñó desde niño con vestir la camiseta escarlata. Además de su paso por América, el mediocampista jugó en Deportes Tolima, Quindío y Centauros FC, cerrando su carrera con 603 partidos como profesional y cinco goles.

Aunque su etapa como futbolista llegó a su fin, no se descarta que Luis Paz continúe ligado al club en un rol administrativo o dentro de la gestión deportiva, posibilidad que aún no ha sido confirmada oficialmente.

La salida y retiro de Luis Paz representan el final de una era para América de Cali. Más allá de los números, el mediocampista deja un legado de entrega, liderazgo y amor por la camiseta, cualidades que lo convierten en uno de los ídolos recientes del conjunto escarlata.