América haría millonaria venta; equipo europeo quiere a una de sus joyas

América de Calisigue en la búsqueda de refuerzos para completar su nómina y afrontar la temporada 2026. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que el conjunto 'escarlata' podría perder a una de sus joyas, que despertó interés en uno de los equipos más importantes de Europa.

Se trata de Joel Sebastián Romero, que según infirmó Tutto Mercato Web, está en el radar el histórico Marsella de Francia.

El portal especializado en el mercado de fichajes aseguró que el conjunto francés está siguiendo de cerca la situación del futbolista de 20 años, que disputó la Copa del Mundo de la categoría con la Selección Colombia.

A falta de confirmación oficial, Marsella estaría dispuesto a hacer una oferta que llegaría a los 2 millones de euros para lograr la transferencia de Romero.

Joel Romero también interesa a Flamengo

El interés de Marsella por Joel Romero se suma al informado hace algunos días desde Brasil, en donde se dio a conocer que Flamengo también está siguiendo al futbolista colombiano.

El mengao pretendería fichar a Romero con el objetivo de vincularlo al equipo sub 20, pero con el objetivo de permitir su promoción al plantel profesional.

Sin embargo, Flamengo estaría analizando una oferta en condición de préstamo con opción de compra.

Mientras se define su futuro, Joel Romero continúa trabajando en la pretemporada de América de Cali para los compromisos del 2026, entre los que se destaca la serie contra Atlético Bucaramanga por la ronda preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.