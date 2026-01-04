América confirmó su tercer refuerzo para 2026: anunció el regreso de un campeón

América de Calianunció u tercer refuerzo para la Liga Betplay 2026. El conjunto escarlata, que tendrá el reto de ser protagonista en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana, dio a conocer el nombre de una de sus nuevas caras.

Después del regreso de Marlon Torres y la llegada de Darwin Machís, este domingo desde la ciudad de Cali se anunció la llegada de un mediocampista para la nómina comandada por David González . El anuncio de la vuelta de un campeón en 2019 y 2020 fue revelada por medio de las redes sociales del cuadro rojo.

Tras varios años en diferentes clubes como Junior y Deportes Tolima, este 4 de enero se dio a conocer queCarlos Sierraregresa a la casa americana. El dueño de 'la zona 14' como fue conocido con los diablos rojos, tendrá una nueva etapa en el equipo vallecaucano.

El veterano de 35 años que pasó por Atlético Nacional y Llaneros se convertirá en uno de los referentes de la plantilla del rojo. Después de varios años, la vuelta del jugador barranquillero será clave para un equipo que en la temporada anterior se vio faltó de líderes en los momentos claves.



