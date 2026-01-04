América está por fichar a un defensa central con pasado en el Cali

América de Cali estaría muy cerca de cerrar la incorporación de un defensa central para la temporada 2026, en un movimiento que no pasa desapercibido por su pasado en el ‘eterno rival’.

Se trata de Dany Rosero, zaguero de 32 años, quien se perfila para convertirse en nuevo jugador del conjunto escarlata tras su reciente paso por el fútbol de Estados Unidos.

El defensor nacido en Tumaco viene de militar en el Sporting Kansas City de la MLS, club en el que tuvo poca continuidad durante la última temporada.

Trayectoria de Dany Rosero, defensa quien llegará al América

Antes de su experiencia en Norteamérica, Rosero tuvo recorrido en el fútbol colombiano, defendiendo las camisetas de Junior FC, Patriotas y Deportivo Cali, este último rival histórico del América.

Además, el central también sumó una experiencia internacional en Arsenal de Sarandí, en el fútbol argentino, lo que amplía su trayectoria profesional.

Se conoció -por información de Juan Salvador B y Felipe Sierra- que el futbolista llegaría al América en condición de agente libre, luego de finalizar su vínculo contractual en la MLS.

En lo físico, Rosero viene de superar una lesión en uno de sus tobillos, molestia que le impidió tener mayor regularidad en el último semestre.

Balance de Dany Rosero en la MLS

Durante la temporada más reciente en Estados Unidos, el defensor apenas disputó 306 minutos repartidos en siete partidos oficiales, en los que recibió una tarjeta amarilla.

El zaguero es del gusto del entrenador David González, quien considera que con su llegada quedaría completa la línea defensiva para afrontar la Liga BetPlay 2026-I y la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Bucaramanga, a partido único en el Pascual Guerrero.