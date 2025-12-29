América tendría nueva baja: jugador rescindirá contrato

Con la clasificación para la Copa Sudamericana nuevamente asegurada, América de Cali espera dar golpes en la Liga BetPlay y en el torneo internacional para pelear por importantes títulos en la temporada.

Vea también: Universitario ficharía a jugador de Atlético Nacional para la Libertadores

El 2026 para el cuadro escarlata arrancará con bajas sensibles como las de los dos arqueros, Santiago Silva y Joel Graterol. En el caso del venezolano ya firmó contrato con Academia Puerto Cabello de su país. Además, tampoco seguirán Rodrigo Holgado que ya se sabía por la sanción de un año sin jugar, Sebastián Navarro, Luis Ramos y Luis Alejandro Paz.

A la espera del arranque del torneo en el que recibirán la visita de Internacional de Bogotá en la primera fecha, se hablan de otras ausencias. Cristian Barrios podría salir y el otro que no seguiría dentro de la institución sería el lateral derecho, Yerson Candelo que está en el radar de Independiente Santa Fe.

YERSON CANDELO SERÍA LA NUEVA BAJA DEL AMÉRICA DE CALI PARA EL 2026

Sin duda alguna, América tendrá que armarse de buena manera para los objetivos, tanto locales como internacionales. Por ahora, no ha habido conocimiento de fichajes para el siguiente año y hay más bajas que altas.

Y es que, además de las ausencias recientemente mencionadas, Yerson Candelo estaría buscando rescindir su contrato con seis meses que le restan. El lateral derecho fue uno de los jugadores comprometidos en los octavos de final contra Fluminense con un gol en contra que perjudicó a los vallecaucanos en el Estadio Pascual Guerrero.

Le puede interesar: Santa Fe eligió sponsor para el 2026: ¿Cuándo presentan uniforme nuevo?

No obstante, varios hinchas querían la continuidad del vallecaucano para el 2026. De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, Yerson Candelo rescindirá al medio año que le queda con América y buscará nuevo equipo. Se habla bastante de Independiente Santa Fe.









¿YERSON CANDELO JUGARÁ EN SANTA FE?

Hace unos días, a Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe le preguntaron justamente por esa posibilidad de contar con Yerson Candelo o con Walmer Pacheco. Afirmó que no sabe nada en absoluto de esas dos opciones y que de los rumores no se puede vivir en un mercado de fichajes.

Lea también: [Video] Luis Súarez: gol de pecho y triplete con el Sporting

El nombre de Yerson Candelo no es para nada nuevo en la órbita de Independiente Santa Fe, pues, en anteriores ocasiones ya estaban perfilados a contratar al lateral derecho. Ahora que no estará Elvis Perlaza en el 2026, el nacido en Villagorgona, Valle del Cauca vuelve a aparecer en el radar.

No obstante, Alexis Rodríguez explicó que, de momento no hay nada con Independiente Santa Fe y estaría por definir su futuro con otro equipo para jugar en el 2026. Al cuadro cardenal se le podría cerrar otro fichaje en el mercado de fichajes.