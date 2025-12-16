David González da la sorpresa en América: tres salidas y un regreso inesperado para 2026

América de Cali, se alista para los que será la temporada 2026. Tras un 2025 sin títulos y con eliminaciones prematuras en competencias clave, el balance obligó a una revisión profunda del plantel, donde la autocrítica se convirtió en el punto de partida para proyectar el futuro inmediato. En ese escenario, la dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en que el siguiente paso debía ser tomar decisiones firmes, incluso si estas resultaban incómodas.

La voz que marcó el pulso de esa evaluación fue la del entrenador David González, quien dejó claro que no todos los jugadores lograron responder a las exigencias del proyecto. Con un discurso directo, el estratega puso en duda la continuidad de algunos futbolistas que no alcanzaron el nivel esperado. “Lo de Andrés Roa, Andrés Tello y Nicolás Hernández, no sabemos si van a continuar, hay algunas cláusulas en sus contratos. Se quedaron cortos en las expectativas”, afirmó, dejando entrever que el club no puede permitirse medias tintas en la construcción de su nuevo ciclo.

El análisis individual expuso realidades distintas, pero un denominador común: la falta de impacto sostenido. En el mediocampo, la irregularidad pesó más que la experiencia; en otras líneas, la escasa participación terminó pasando factura. La idea que se instala en el ambiente escarlata es clara: el rendimiento debe ser constante y alineado con una propuesta colectiva más ambiciosa, pensada para volver a competir por objetivos mayores.

En el centro de este proceso de reestructuración, el club ya dio un paso concreto al confirmar las primeras salidas oficiales. Una de ellas fue la del delantero peruano Luis Ramos, quien se despidió del equipo para continuar su carrera en Alianza Lima. Su paso por Cali dejó destellos, pero no logró consolidarse como el referente ofensivo que el equipo necesitaba.

A esa baja se sumó la del portero venezolano Joel Graterol, recordado por haber sido campeón de Liga en 2020 con el club y que había regresado el año anterior con la ilusión de recuperar protagonismo. Sin embargo, el contexto deportivo y la competencia interna terminaron inclinando la balanza hacia su salida.

Otro nombre que ya no continuará es el de Sebastián Navarro, mediocampista que arribó procedente de Fortaleza con expectativas altas, pero que no logró afianzarse dentro del esquema. Su caso refleja la dificultad de adaptarse a un club donde la presión por rendir es permanente y donde cada oportunidad cuenta.

Mientras unas puertas se cierran, otras comienzan a entreabrirse. En medio de la depuración del plantel, González también dejó espacio para la ilusión al referirse a un posible regreso que podría fortalecer la estructura del equipo. El técnico fue enfático al hablar de Franco Leys, mediocampista que estuvo alejado de las canchas por varios meses. “Franco Leys hace parte del plan del equipo. Pero entendemos su situación por no jugar 6 meses. Lo que vi en estos últimos meses me gusta. Puede ser pieza importante”, señaló, destacando su potencial aporte en la nueva etapa.

Estas declaraciones reflejan que la reconstrucción no será solo a partir de fichajes externos, sino también de recuperar activos internos que encajen en la idea de juego. El cuerpo técnico busca un equilibrio entre juventud, experiencia y compromiso, consciente de que el margen de error será mínimo en la próxima temporada.

El desafío para el América de Cali es mayúsculo. Tras un año sin celebraciones, la hinchada espera señales claras de competitividad y ambición. Con salidas confirmadas, continuidades en evaluación y posibles regresos estratégicos, el proyecto de David González comienza a tomar forma bajo una premisa innegociable: solo quienes estén a la altura del escudo tendrán lugar en el nuevo camino escarlata.