América ya tendría en su radar a su nuevo arquero para 2026; juega en el extranjero

América de Calino logró el objetivo de alzar títulos en este 2025, como institución grande de Colombia esa es una de las labores que exigen las directivas y la hinchada, sin embargo, el equipo terminó con una actuación decorosa en la temporada, quedando cerca de alcanzar la final de la presente Liga BetPlay y logrando llegar a los octavos de final en la más reciente Copa Sudamericana.

Gracias a su buena actuación en el año y los puntos acumulados en la Tabla de Reclasificación, el equipo dirigido por el técnico David González logró un cupo a la siguiente Copa Sudamericana, así que se vienen nuevos e importantes retos para el conjunto de los ‘Diablos Rojos’, que se prevé tenga cambios en su nómina de jugadores.

Arquero uruguayo estaría en el radar del América de Cali

A falta de confirmación oficial, las directivas y el cuerpo técnico del América habrían decidido dar por finalizado el vínculo de los arquerosJoel Graterol y Santiago Silva, dejando solo al portero Jorge Soto en su nómina y a la espera de refuerzos para esa importante posición.

Pues bien, ante la situación ha llegado una información extraoficial sugiriendo que el portero Washington Ortega habría sido ofrecido al conjunto escarlata para lo que será la temporada 2026, guardameta charrúa de 31 años que actualmente juega para el Alajuelense de Costa Rica, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028.

La trayectoria de Washington Ortega

El guardameta que tuvo paso por el fútbol colombiano militando en La Equidad de 2022 a 2025, había jugado antes en clubes de su natal Uruguay (Canadian Soccer Club, Institución Atlética Sud América y Albion Football Club).

Tras su paso por el equipo bogotano firmó contrato con el Alajuelense, club donde se asentó como titular y logró levantar tres títulos en apenas un año (liga, copa y Recopa de Costa Rica), registrando 12 arcos en cero durante 25 partidos disputados.



