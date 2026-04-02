América de Cali sumó un valioso triunfo en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 15 a Atlético Bucaramanga en condición de local con marcador de 2-0.

Yeison Guzmán y Josen Escobar fueron los encargados de darle el triunfo al equipo vallecaucano.

América sacó ventaja

Desde los primeros minutos, América de Cali quiso imponer su condición de local para pasar por encima de Atlético Bucaramanga y lograr la victoria.

Tomás Ángel, quien la gran novedad en la alineación titular, fue el primero en avisar al estrellar un remate en el palo en el primer minuto del encuentro.

Los 'escarlatas' siguieron aprovechando la pasividad defensiva de Bucaramanga para generar peligro, hasta que en el minuto 16 Yeison Guzmán abrió el marcador.

Guzmán se encargó de ejecutar con un potente remate cruzado de derecha un tiro penal, el cual no pudo atajar el guardameta Luis Vásquez.

Bucaramanga intentó reaccionar, pero sus aproximaciones no fueron efectivas.

Antes del entretiempo, los leopardos pudieron empatar, luego que el juez central Andrés Rojas sancionara como falta un agarrón de Andrés Mosquera sobre Luciano Pons dentro del área.

El delantero argentino se encargó de ejecutar la infracción, pero el guardameta Jean Fernandes atajó el balón.

América aseguró victoria

En el segundo tiempo, América de Cali pasó algunos apuros para asegurar la victoria y su portero Jean Fernandes fue determinante para conservar el arco en cero.

Atlético Bucaramanga, con acciones rápidas por las bandas y juego directo, incomodó a la defensa 'escarlata', que dio algunas ventajas.

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Sin embargo, los atacantes santandereanos no fueron efectivos para empatar.

En el último minuto, los vallecaucanos aseguraron el triunfo, gracias a la anotación conseguida por Josen Escobar en el minuto 90+3.

Con este resultado, América de Cali se consolidó en el grupo de los ocho al llegar a 24 puntos, mientras que Bucaramanga se quedó con 19 unidades.

En la próxima fecha, los escarlatas chocarán con Cúcuta Deportivo y los santandereanos jugarán con Águilas Doradas en partido aplazado.