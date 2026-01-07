América de Cali anunció el fichaje de un polémico arquero extranjero

América de Cali sigue moviendo fichas de cara a la temporada 2026 y en la noche de este martes 6 de enero anunció oficialmente la llegada de su nuevo arquero.

Es Jean Fernandes, guardameta que fue confirmado por el club escarlata a través de sus canales oficiales como nuevo refuerzo para este año.

¿Quién es Jean Fernandes, nuevo arquero del América?

Jean Paulo Fernandes Filho es un portero brasileño de 30 años, quien además cuenta con nacionalidad paraguaya, y llega al fútbol colombiano como agente libre.

A lo largo de su carrera, el arquero ha militado en clubes importantes del continente como Bahia, São Paulo, Atlético Goianiense y Cerro Porteño, acumulando experiencia en torneos locales e internacionales.

En su momento, Jean estuvo en el radar de Atlético Nacional, aunque las gestiones no se profundizaron y la operación no se concretó.

Durante el segundo semestre, el guardameta no tuvo actividad oficial, por lo que arriba al América sin vínculo contractual previo y con la intención de recuperar continuidad.

Su llegada se da tras las salidas del uruguayo Santiago Silva y el venezolano Joel Graterol, quienes no continuarán en la institución vallecaucana.

Jean Fernandes mide 1,88 metros, tiene como pierna hábil la izquierda, y se caracteriza por su presencia física y buen juego aéreo bajo los tres palos.

Escándalo de Jean Fernandes

Como antecedente extradeportivo, es pertinente recordar que en 2019 fue arrestado por un caso de violencia doméstica tras una denuncia de su esposa, situación que llevó en su momento a que São Paulo suspendiera su contrato, episodio que marcó su carrera fuera de las canchas.