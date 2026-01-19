América de Cali sigue armando su equipo para la temporada 2026, los rojos debutaron con una victoria en la Liga Betplay ante Internacional de Bogotá. Ahora la idea es ser protagonistas con una nómina renovada y bajo el mando de David González.

Sin embargo, los escarlatas saben que ya tienen una cuenta pendiente por solucionar respecto al armado de la plantilla para la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.

Después de varias negociaciones, el club confirmó el traspaso de Cristian Barrios. El jugador barranquillero estaba en medio de las negociaciones para ser transferido a Junior, pero el acuerdo entre ambos clubes no se había hecho oficial.

Tras llegar a un acuerdo, ambos equipos lograron cerrar el traspaso del extremo derecho con el elenco rojiblanco. Barrios se fue del América y dejó un hueco importante en la nómina del cuadro escarlata que tendrá que llenar con un refuerzo de peso en ataque.

Barrios se marcha dejando un gran vacío en la plantilla del América y ese golpe no pasa inadvertido para David González. Desde la casa roja se sabe que el delantero era una cuota de desequilibrio y que su reemplazo no será sencillo de encontrar.

Por ello, en la ciudad de Cali ya se habla de los candidatos para llenar el lugar de Barrios en la plantilla. Desde la capital vallecaucana se mencionó la chance de que el elegido para arribar a la Cascajal sea el delantero argentino Lucas Alario. El ex River Plate fue sondeado y estaría dispuesto a llegar a la casa americana.

Más allá de eso, la dirección deportiva quiere que el elegido sea un atacante con un perfil más de extremo derecho. Los rojos saben que la idea es tener un hombre que pueda ser desequilibrante. Aunque no se ha confirmado el nombre del elegido para ocupar ese lugar, se menciona que los candidatos serían dos extranjeros.

Por ahora, América de Cali sabe que tiene hasta el 31 de enero para poder incorporar jugadores de cara al reto de la Liga Betplay y la Copa Sudamericana. Los de David González no quieren dar mucha espera a completar la plantilla de 25 jugadores y por ello se espera que el último refuerzo se anuncie en los próximos días.



