Yeison Guzmán ilusiona a América: "meter goles y dar resultados"

América de Cali tuvo un brillante debut en la Liga BetPlay-I de 2026 al golear en condición de local 3-0 a Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero.

El conjunto 'escarlata' se impuso gracias a las anotaciones de Joel Sebastián Romero y Yeison Guzmán, quien registró un doblete.

Yeison Guzmán ilusiona a los hinchas de América

Precisamente, Yeison Guzmán, quien regresó al Fútbol Profesional Colombiano después de un paso por el Torpedo de Rusia y Fortaleza de Brasil, sorprendió con el nivel demostrado al marcar en dos oportunidades y dar una asistencia.

Lo hecho por Guzmán fue valorado por toda la afición 'escarlata', y al mismo tiempo él se mostró optimista con lo que pueda ser la temporada en el conjunto vallecaucano.

"Feliz por el resultado, feliz por los tres puntos y por iniciar de esta manera. Esto apenas empieza, es el primer paso y estamos contentos", afirmó.

El mediocampista agregó que espera aportarle mucho más a América.

"Es un debut soñado, poder aportarle al equipo, meter goles, venir y dar resultados, eso es importante para mí y el grupo", agregó.

Próximo partido de América

Después de golear a Internacional de Bogotá, América de Cali se preparará para visitar a Boyacá Chicó el sábado 24 de enero a partir de las 8:30 de la noche en duelo válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay.